Fırtına öncesi sakin olacak: Sonra hızı 70 kilometreye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olacak. Bazı bölgelerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Günün sakin ve haftalık tahminlerde beklendiği üzere yüksek sıcaklık değerlerinde geçmesi beklenirken değişim yarından itibaren başlayacak. Perşembe ve cuma günü kuvvetli fırtına ve yağış bekleniyor.

FIRTINA ÖNCESİ SAKİN OLACAK...

Tahminlere göre, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ülkenin diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini bildirirken, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceğini belirtti.

Rüzgarın ise genel olarak kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Akdeniz kıyılarında ise öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney yönlerden etkili olması bekleniyor.

SONRA HIZI 70 KİLOMETREYE ÇIKACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17-23 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık tahmin haritasına göre, Perşembe günü ise hava koşullarında belirgin değişim bekleniyor. Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlü kuvvetli rüzgar ve fırtına işaretleri yer alırken, birçok bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Aynı gün Marmara'nın doğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz çevresinde sıcaklıklarda düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Fırtınanın hızının yarın kuzey Ege'de 60, Akdeniz'in kuzeyi ile iç kesimlerde 70 kilometreyi bulması bekleniyor.

Cuma günü ise fırtına kuzey Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 60 kilometre hızla etkili olacak. Yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış görülürken sıcaklıklar kuzey ve iç bölgelerde gerilerken, Güneydoğu Anadolu'da yüksek seyretmeye devam edecek.

Cumartesi günü de yağışlı hava etkisini sürdürecek.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 36°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in batısı yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde doğusu 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren batısı doğu ve güneydoğudan 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinde doğusu 2,0 m. Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi ile öğle saatlerinde geneli kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren kuzeyi 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Doğu Akdeniz’in batısı 2,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi.