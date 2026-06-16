Meteoroloji serinleten haberi verdi: Sıcaklığın zirve yapıp düşeceği tarihi açıkladı

Yurt genelinde etkisini artıran kavurucu yaz sıcakları dalga dalga yayılmaya devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden milyonlarca vatandaşı serinletecek haber geldi. Yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği ancak Cuma günü itibarıyla kuzey ve iç kesimlerden başlayarak kademeli olarak azalacağı tahmin ediliyor.

Uzmanlar gün gün haritalara hava hareketleri ve sıcaklığın zirve yapıp düşeceği o tarihleri açıkladı.

SICAKLIĞIN ZİRVE YAPIP DÜŞECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI

16 Haziran Salı (Bugün): Haftanın ikinci gününde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava dalgasının etkisinde kalacak.

Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülürken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.

Rüzgarlar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

17 Haziran Çarşamba: Sıcaklık dalgası çarşamba günü verilerinde adeta zirve noktasına ulaşırken Cuma günü zirve yapan sıcaklardan düşüş başlayacak.

Özellikle iç ve batı bölgelerde termometreler tırmanışa geçerken Ankara 29, İstanbul 27, İzmir 31 ve Adana 33 dereceleri görecek. Güneydoğu'da ise Diyarbakır 36 derece ile adeta kavrulacak.

Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz hattında yer yer yağış geçişleri sürse de sıcak hava dalgası etkisini tam anlamıyla hissettirecek.

18 Haziran Perşembe: Yurdun iç ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etki alanı genişlemeye başlıyor. Ancak sıcaklıklar yüksek değerlerini korumaya devam ederek kararsız ve bunaltıcı bir hava yapısına neden olacak.

METEOROLOJİ SERİNLETEN HABERİ VERDİ

19 Haziran Cuma: Meteoroloji uzmanlarının işaret ettiği ve cuma haritasında net bir şekilde görülen serinleme dalgası ülkeye giriş yapıyor. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar hızla düşüşe geçiyor.

İstanbul'da termometreler 21 dereceye gerilerken, Ankara 17 dereceye kadar düşerek belirgin bir serinleme yaşayacak. İzmir 24, Antalya 27 dereceye gerilerken, Karadeniz hattında Bartın 20, Samsun 21 ve Trabzon 22 derece ile serin bir nefes alacak.

Doğu ve Güneydoğu'da ise Diyarbakır 30 dereceye inerek aşırı sıcaklardan bir nebze olsun uzaklaşacak.

20-21-22 Haziran (Hafta Sonu ve Devamı): Cuma günü başlayan serinleme dalgası hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Cumartesi ve Pazar günleri iç, kuzey ve batı kesimlerde sağanak yağış geçişleriyle birlikte hava serin kalmaya devam edecek. Pazartesi günü itibarıyla ise sistem yavaş yavaş etkisini kaybederek yerini yeniden az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, batısının parçalu bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 30°C

Pazçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,1 ila 0,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.