Meteoroloji serinleten haberi verdi: Sıcaklığın zirve yapıp düşeceği tarihi açıkladı
Meteoroloji, haftalık hava durumu raporunda serinleten haberi verdi. Dün mevsim normalleri üzerindeki sıcaklığın zirve yapacağı günü duyuran meteoroloji uzmanları bu kez düşeceği tarihi açıkladı. Hafta ortası ve hafta sonu öncesi değişiklik olacak.
Yurt genelinde etkisini artıran kavurucu yaz sıcakları dalga dalga yayılmaya devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden milyonlarca vatandaşı serinletecek haber geldi. Yayınlanan haftalık hava durumu raporuna göre, sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği ancak Cuma günü itibarıyla kuzey ve iç kesimlerden başlayarak kademeli olarak azalacağı tahmin ediliyor.
Uzmanlar gün gün haritalara hava hareketleri ve sıcaklığın zirve yapıp düşeceği o tarihleri açıkladı.
SICAKLIĞIN ZİRVE YAPIP DÜŞECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI
16 Haziran Salı (Bugün): Haftanın ikinci gününde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava dalgasının etkisinde kalacak.
Doğu Anadolu’nun doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri görülürken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek.
Rüzgarlar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
17 Haziran Çarşamba: Sıcaklık dalgası çarşamba günü verilerinde adeta zirve noktasına ulaşırken Cuma günü zirve yapan sıcaklardan düşüş başlayacak.
Özellikle iç ve batı bölgelerde termometreler tırmanışa geçerken Ankara 29, İstanbul 27, İzmir 31 ve Adana 33 dereceleri görecek. Güneydoğu'da ise Diyarbakır 36 derece ile adeta kavrulacak.
Marmara'nın kuzeyi ve Karadeniz hattında yer yer yağış geçişleri sürse de sıcak hava dalgası etkisini tam anlamıyla hissettirecek.
18 Haziran Perşembe: Yurdun iç ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etki alanı genişlemeye başlıyor. Ancak sıcaklıklar yüksek değerlerini korumaya devam ederek kararsız ve bunaltıcı bir hava yapısına neden olacak.
METEOROLOJİ SERİNLETEN HABERİ VERDİ
19 Haziran Cuma: Meteoroloji uzmanlarının işaret ettiği ve cuma haritasında net bir şekilde görülen serinleme dalgası ülkeye giriş yapıyor. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar hızla düşüşe geçiyor.
İstanbul'da termometreler 21 dereceye gerilerken, Ankara 17 dereceye kadar düşerek belirgin bir serinleme yaşayacak. İzmir 24, Antalya 27 dereceye gerilerken, Karadeniz hattında Bartın 20, Samsun 21 ve Trabzon 22 derece ile serin bir nefes alacak.
Doğu ve Güneydoğu'da ise Diyarbakır 30 dereceye inerek aşırı sıcaklardan bir nebze olsun uzaklaşacak.
20-21-22 Haziran (Hafta Sonu ve Devamı): Cuma günü başlayan serinleme dalgası hafta sonu da etkisini sürdürüyor. Cumartesi ve Pazar günleri iç, kuzey ve batı kesimlerde sağanak yağış geçişleriyle birlikte hava serin kalmaya devam edecek. Pazartesi günü itibarıyla ise sistem yavaş yavaş etkisini kaybederek yerini yeniden az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, batısının parçalu bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 30°C
Pazçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Az bulutlu
KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,1 ila 0,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.