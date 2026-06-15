İstanbul'da çok şiddetli yağacak: AKOM tarih vererek uyardı

AKOM, İstanbul için güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Rapora göre İstanbulluları hafta ortasına kadar yaz sıcakları beklerken, Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava dalgası şehri etkisi altına alacak.

BUGÜN HAVA NASIL?

İstanbul'da bugün günün ilk yarısında güneşli ve sıcak bir hava hakim.

Sabah saatlerinde sıcaklık 21°C civarında seyrederken, öğle saatlerinde termometrelerin 29°C’ye kadar yükselmesi bekleniyor.

Akşam saatlerinde sıcaklığın 23°C'ye, gece ise 20°C'ye düşeceği tahmin ediliyor.

Gün içinde nem oranı %35 ile %60 arasında değişecek. Rüzgarın ise lodostan hafifçe, saatte 2 ila 12 km hızla eseceği öngörülüyor. Bugün için herhangi bir yağış beklenmezken, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü.

AKOM'DAN KRİTİK "DİKKAT" UYARISI!

AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta ortasına kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağı ve sıcaklıkların 29-31°C civarında yaz değerlerinde seyredeceği belirtildi. Ancak Perşembe günü itibarıyla bölgenin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havaların etkisi altına girmesi bekleniyor.

HAFTA ORTASINA KADAR GÜNEŞLİ

Haftalık hava tahmin raporunun detaylarına göre Salı ve Çarşamba günleri yaz sıcakları etkisini sürdürecek.

16.06.2026 Salı: Hava parçalı ve az bulutlu. En düşük sıcaklık 21°C, en yüksek sıcaklık 30°C. Yağış beklenmiyor.

17.06.2026 Çarşamba: Az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. En yüksek sıcaklık 31°C'ye kadar ulaşacak. Yağış beklenmiyor.

18.06.2026 Perşembe: Serinlemenin ilk sinyalleriyle hava parçalı bulutlu olacak. En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık 28°C'ye gerileyecek. Bu şimdilik yağışsız geçecek son gün olacak.

İSTANBUL'DA ÇOK ŞİDDETLİ YAĞACAK

Balkanlar'dan gelen sistemle birlikte İstanbul, hafta sonuna doğru yağışlı havanın etkisine giriyor.

19.06.2026 Cuma: Hava sıcaklığı en yüksek 27°C'ye düşecek. Gök gürültülü sağanak yağmurlu bir havanın hakim olacağı Cuma günü, metrekareye 2-5 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

20.06.2026 Cumartesi: Yağışlar etkisini artırarak devam edecek. Yine gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek Cumartesi gününde sıcaklıklar minimum 17°C, maksimum 27°C olacak. Yağış miktarının metrekareye 3-7 kg arasına yükselmesi öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ ŞEHRİ TERK EDİYOR

21.06.2026 Pazar: Haftanın son gününde yağışlı hava yerini yeniden parçalı ve az bulutlu bir gökyüzüne bırakacak. Hava sıcaklığı ise tekrar yükselişe geçerek en yüksek 29°C seviyelerinde seyredecek.