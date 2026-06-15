Balkan soğukları veda etti: Meteoroloji sıcaklıkların artacağı tarihi açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre, bugün itibarıyla yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hafta ortasından itibaren daha da artacak.

BALKAN SOĞUKLARI VEDA ETTİ

Türkiye, geçtiğimiz hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisindeydi. Yurt genelinde sıcaklıkları düşüren ve yer yer kuvvetli yağışlara neden olan hava kütlesi, yeni haftanın ilk günü itibarıyla etkisini kaybetti.

Bugün yalnızca ülkenin doğu kesimlerinde yer yer yoğun bulutluluk görülmesi beklenirken; Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları hariç), Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar geçişleri öngörülüyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu yağışlı alanların dışında kalan tüm bölgelerde güneş yüzünü iyice gösterecek ve termometreler yükselişe geçecek.

METEOROLOJİ SICAKLIKLARIN ARTACAĞI TARİHİ AÇIKLADI

Soğuk havanın vedasının ardından asıl büyük sıcaklık artışı için geri sayım başladı. Meteoroloji verilerine göre, 15 Haziran Pazartesi ve 16 Haziran Salı günleri sıcaklıklar kademeli olarak artmaya devam edecek ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ancak yaz sıcaklarının asıl pik yapacağı, adeta bunaltıcı günlerin başlayacağı tarih 17 Haziran Çarşamba olarak açıklandı.

Çarşamba günü itibarıyla özellikle Ege, Marmara'nın güneyi, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklık grafikleri dik bir ivmeyle yükselecek. Hafta ortasından itibaren batı illerinde termometrelerin 35 derece sınırını aşması, Güney ve Güneydoğu bölgelerinde ise yer yer 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.

Hafta sonuna doğru ilerledikçe bu sıcak hava dalgası etkisini daha da artıracak; Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yurdun iç ve batı kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülse dahi, hava sıcaklıkları yüksek değerlerini korumaya devam edecek.

Vatandaşların özellikle 17 Haziran Çarşamba gününden itibaren etkili olacak aşırı sıcaklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA

Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C

Pazçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kaharammaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 30°C

Az bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Güneyli yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneyli yönlerden 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.