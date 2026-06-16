İstanbul'da bu akşam kuvvetlenerek başlayacak: AKOM uyardı

AKOM, İstanbul için hava tahmin raporunu yayınladı. Bugün kentte sıcaklıklar 30°C'ye kadar yükselirken, akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetli esmesi bekleniyor. Cuma günü için ise gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN FIRTINA KAPIDA!

AKOM tarafından yapılan uyarıda, rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetleneceği belirtildi. Rüzgar hızının normal şartlarda Karayel ve Poyrazdan sert şekilde 10-35 km/s hızla eseceği, ancak hafta boyunca aralıklarla fırtına şeklinde 30-60 km/s hıza ulaşacağı öngörülüyor.

CUMA GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Hafta boyunca (Cuma hariç) İstanbul'da yağış beklenmiyor. Hava genellikle güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise hafta genelinde 26-30°C aralığında seyredecek.

Ancak 19 Haziran Cuma günü İstanbulluları yağmurlu bir gün bekliyor. Cuma günü kentin, gök gürültülü sağanak yağmurlu havanın etkisi altına girmesi ve metrekareye 2-5 kg arası yağış düşmesi tahmin ediliyor. O gün en yüksek sıcaklık ise 26°C'ye kadar gerileyecek.

BUGÜN SICAKLIK 30 DERECEYİ BULACAK

Bugün İstanbul'da günün en sıcak saatleri öğle vaktinde yaşanacak. AKOM verilerine göre günün farklı saatlerindeki sıcaklık durumları şöyle:

Sabah: 23°C (Güneşli)

Öğle: 30°C (Güneşli)

Akşam: 22°C (Zaman zaman parçalı bulutlu)

Gece: 19°C (Zaman zaman parçalı bulutlu)

Kentte nem oranının %50 ile %80 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü. Bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor.