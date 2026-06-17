Son Dakika | CHP'nin vekil sayısı düştü! Butlanın kararı Yargıtay'a işlendi

Butlan kararıyla göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP Lideri Özgür Özel'in kurmayları arasında yer alan 9 milletvekilini CHP'den ihraç etme kararı, Yargıtay tarafından da sisteme işlendi. Böylece CHP'yi TBMM'de temsil eden milletvekili sayısı 129 oldu.

Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Yargıtay'ın sisteminde görülen 'Herhangi bir partiye üyelik kaydınız bulunmamaktadır' yazılı belgeyi de paylaştı.

Akdoğan, ihraç sevkinin hukuksuz olduğunu söyleyip itiraz haklarının da olmasına karşın sisteme 'hızlıca' işlenmesine tepki gösterdi.

Akdoğan şunları ifade etti:

"Bu ne acele?

YDK’ya hukuksuz bir sevk var.

İtiraz ettik.

YDK’da savunma hakkımız var.

Mahkemeye itiraz hakkımız var.

Biz CHP üyesiyiz.

Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz."

BUTLANIN İHRAÇ KARARI VERDİĞİ İSİMLER KİMLER?

Butlanın ihraç kararı verdiği 9 isim de şöyle:

Ensar Aytekin

Ali Mahir Başarır

Gökhan Günaydın

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Özgür Karabat

Umut Akdoğan

Veli Ağbaba

Turan Taşkın Özer

Burhanettin Bulut