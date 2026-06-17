Kılıçdaroğlu'nun CHP'de olmasını en çok AKP'liler istiyor! Özel parti kurarsa alacağı oy da ortaya çıktı

SONAR’ın Haziran 2026 VIP anketi, CHP’deki mutlak butlan tartışmasının AKP ve CHP seçmeni tarafından tamamen zıt okunduğunu ortaya koydu.

AKP seçmeninin yüzde 57,9’u mutlak butlan kararını “doğru” bulurken, CHP seçmeninde bu oran yüzde 5’te kaldı; CHP seçmeninin yüzde 86,8’i karara karşı çıktı.

Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olmasını AKP seçmeninin yüzde 59’u onaylarken, CHP seçmeninin yüzde 89,7’si bu duruma karşı çıktı.

“CHP’de kim haklı?” sorusunda ise AKP seçmeninin yüzde 55,4’ü Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını, CHP seçmeninin yüzde 85’i CHP Lideri Özgür Özel'i haklı buldu.

CHP Lideri Özgür Özel'in yeni partiyle seçime girmesi halinde alacağı oy oranı da ölçüldü. Ankete göre Özel’in yeni partisi yüzde 26,6 ile ilk sıraya yerleşirken, AKP yüzde 22,1’de, CHP ise yüzde 5,2’de kaldı. Görüş belirtmeyenler dağıtıldığında Özel’in yeni partisinin oy oranı yüzde 32,7’ye çıktı.

SONAR ÇOK KONUŞULACAK ANKETİNİ YAYIMLADI

Sonar Araştırma’nın Haziran 2026 VIP anketinde seçmenin ekonomi, siyaset, dış politika ve medya alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Ankete göre katılımcıların yüzde 63,8’i hükümetin ekonomi politikalarını onaylamazken, CHP’ye ilişkin senaryolarda Özgür Özel’in genel başkan olduğu tablo öne çıktı.

ANKET 29 İLDE 2 BİN 80 KİŞİYLE YAPILDI

Sonar Araştırma, “VIP Üyelere Özel Türkiye’nin Tercihleri Araştırması” başlıklı Mayıs 2026 anketinin sonuçlarını paylaştı. Araştırma, 29 ilde 2 bin 80 kişiyle yapıldı. CATI yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada hata payı yüzde 1,95 olarak açıklandı.

Ankette ekonomi, CHP’deki kurultay tartışmaları, erken seçim beklentisi, dış politika, medya alışkanlıkları ve gündeme ilişkin başlıklar soruldu.

MUTLAK BUTLAN KARARINA ÇOĞUNLUKTAN RET

Ankette, mahkemenin CHP kurultayının geçersiz sayılmasına yönelik kararına ilişkin soru da yer aldı. Katılımcıların yüzde 40,1’i kararı “yanlış” buldu. Yüzde 11,3’ü ise kararı uygun bulmadığını söyledi. Böylece karara olumsuz bakanların toplam oranı yüzde 51,4’e çıktı. Kararı doğru bulanların oranı yüzde 26,8 oldu. Kararsız olanlar yüzde 5,6 olurken de cevap vermeyenlerin oranı da yüzde 16,2 oldu.

KILIÇDAROĞLU’NUN DÖNÜŞÜNE ONAY ÇIKMADI

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanı olmasını onaylayanların oranı yüzde 31,3 olarak ölçüldü.

Katılımcıların yüzde 55,2’si ise bu durumu onaylamadığını belirtti. Yüzde 3,8 kararsızken yüzde 9,7 de yanıt vermedi.

CHP SEÇMENİ KILIÇDAROĞLU’NA KAPILARI KAPATTI

CHP seçmeni içinde Kılıçdaroğlu’nun dönüşüne karşı çıkanların oranı yüzde 89,7’ye çıktı. Yüzde 69,4 yanlış bir karar derken uygun bulmayanlar yüzde 17,4 ile karşı çıkan oranı yüzde 89,7 oldu. CHP seçmeni içinde kararsızlar yüzde 3,1, yanıt vermeyenler yüzde 5,2 ve doğru bulanlar da yüzde 5 oldu.

CHP TABANINDA ÖZGÜR ÖZEL AÇIK ARA ÖNDE

“CHP’deki tartışmalarda kim haklı?” sorusunda ise yüzde 43,3 CHP Lideri Özgür Özel ve arkadaşlarını haklı buldu.

Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını haklı bulanların oranı yüzde 26,5 oldu.

CHP seçmeni içinde Özgür Özel ve arkadaşlarını haklı bulanların oranı yüzde 85 olarak ölçüldü.

KURULTAY TERCİHİNDE ÖZEL İLK SIRADA

CHP’de yapılacak ilk kurultayda kimin genel başkan olması gerektiği sorusunda yüzde 40 Özgür Özel’in seçilmesini istedi.

“Başka bir aday” diyenlerin oranı yüzde 38,3 oldu.

CHP seçmeninde ise Özgür Özel’in seçilmesini isteyenlerin oranı yüzde 78,7’ye ulaştı.

ÜÇ SENARYODA ÜÇ FARKLI CHP TABLOSU

Ankette genel seçim için üç farklı CHP senaryosu da soruldu.

KILIÇDAROĞLU SENARYOSUNDA CHP ERİYOR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı olduğu senaryoda CHP’nin oyu yüzde 9,1’de kaldı. Aynı senaryoda AKP yüzde 20,9 ile ilk sırada yer aldı. Kararsızlar, sandığa gitmeyeceğini söyleyenler ve görüş belirtmeyenlerin toplam oranı yüzde 30,6 oldu. Görüş belirtmeyenler oransal dağıtılınca CHP yüzde 13,1 AKP de yüzde 30,3 oluyor.

ÖZEL SENARYOSUNDA CHP BİRİNCİ PARTİ OLUYOR

Özgür Özel’in yeniden CHP Genel Başkanı olduğu senaryoda ise CHP’nin oyu yüzde 29,8’e yükseldi. AKP'nin yüzde 23’te kaldı. Görüş belirtmeyenler orantısal olarak dağıtıldığında CHP yüzde 36,2, AKP yüzde 28,1 olarak ölçüldü.

YENİ PARTİ SENARYOSUNDA ÖZEL YİNE ZİRVEDE

Özgür Özel ve arkadaşlarının seçime yeni bir partiyle girmesi senaryosunda ise “Özgür Özel’in yeni partisi” yüzde 26,6 ile ilk sırada yer aldı. Bu tabloda AKP yüzde 22,1, CHP ise yüzde 5,2 olarak ölçüldü. Görüş belirtmeyenler dağıtıldığında Özel’in yeni partisinin oranı yüzde 32,7’ye çıktı.

ERKEN SEÇİM İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Ankette erken seçim beklentisi de soruldu. Katılımcıların yüzde 56,3’ü erken genel seçim yapılması gerektiğini söyledi. “Yapılmamalı” diyenlerin oranı yüzde 37,9 oldu.

BELEDİYE SORUŞTURMALARINDA “TARAFLI” ALGISI

İktidar ve muhalefete ait belediyelere yönelik denetim ve soruşturmalar için ise katılımcıların yüzde 63’ü “taraflı yürütülüyor” yanıtını verdi. Denetimlerin eşit ve adaletli yürütüldüğünü düşünenlerin oranı yüzde 24,1’de kaldı.

PARTİ BAZINDA AYRIŞMALAR... AKP BUTLANIN, CHP ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDA

Mutlak butlan kararına ilişkin yanıtlarda parti tabanları arasında belirgin ayrışma görüldü. CHP seçmeninin yüzde 69,4’ü kararı “yanlış”, yüzde 17,4’ü ise “uygun bulmuyorum” şeklinde değerlendirirken, kararı doğru bulanların oranı yüzde 5’te kaldı.

AKP seçmeninde kararı doğru bulanların oranı yüzde 57,9, MHP seçmeninde yüzde 54,4, Anahtar Parti seçmeninde yüzde 50 oldu. Buna karşılık DEM Parti seçmeninin yüzde 72,3’ü, Zafer Partisi seçmeninin yüzde 55,5’i kararı “yanlış” buldu. İYİ Parti seçmeninde ise kararı doğru bulanların oranı yüzde 43,2, yanlış bulanların oranı yüzde 32,4 olarak ölçüldü.

AKP TABANI KILIÇDAROĞLU’NU, CHP TABANI ÖZEL’İ İŞARET ETTİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararı sonrasında yeniden CHP Genel Başkanı olmasına ilişkin soruda da parti tabanları farklı yanıtlar verdi. CHP seçmeninin yüzde 89,7’si bu durumu onaylamazken, onaylayanların oranı yüzde 7,7’de kaldı. AKP seçmeninin yüzde 59’u, MHP seçmeninin yüzde 60,1’i, Anahtar Parti seçmeninin yüzde 59,6’sı ve İYİ Parti seçmeninin yüzde 51,1’i Kılıçdaroğlu’nun yeniden CHP Genel Başkanı olmasını onayladı. DEM Parti seçmeninin yüzde 70,9’u, Zafer Partisi seçmeninin ise yüzde 88,9’u bu duruma karşı çıktı.

“CHP’DE KİM HAKLI?” SORUSU

“CHP’deki tartışmalarda Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları mı, yoksa Özgür Özel ve arkadaşları mı haklıdır?” sorusunda CHP seçmeninin yüzde 85’i Özgür Özel ve arkadaşlarını haklı buldu. Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını haklı bulan CHP seçmeninin oranı yüzde 4,4’te kaldı. AKP seçmeninin yüzde 55,4’ü, MHP seçmeninin yüzde 55,8’i ve Anahtar Parti seçmeninin yüzde 51,9’u Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını haklı gördü. DEM Parti seçmeninin yüzde 58,8’i ve Zafer Partisi seçmeninin yüzde 64,8’i Özgür Özel ve arkadaşlarını haklı buldu. İYİ Parti seçmeninde ise tablo başa baş çıktı; yüzde 45,3 Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını, yüzde 43,2 Özgür Özel ve arkadaşlarını haklı gördü.