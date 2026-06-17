Özgür Özel butlancıları 'teşhir' etti! Kılıçdaroğlu için çok konuşulacak sözler

CHP Lideri Özgür Özel, partisinde yaşanan “mutlak butlan” tartışmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye hizmet edip etmediği sorusuna yanıt verdi:

"Ben ‘hizmet ediyor’ gibi bir cümleyi kurmayı benim pozisyonum engeller ama yaşananların tamamı o işe hizmet ediyor. Yaşananların tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ve onun iktidarını sürdürmesine hizmet ediyor."

Özel, butlan yönetinin iktidardan 'sonsuz destek' aldığı yönündeki soruya da yanıt verdi. Butlancıların kendilerini 'teşhir' ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Evet bu bir vaka, bir gerçek, bu önemli bir risk ama bunların hepsini teşhir etmeden bir adım daha atılamaz. O yüzden bunların hepsini teşhir etmek lazım. Ha kendi kendilerini teşhir ediyorlar..."

"MESELE PARTİ İÇİ DEĞİL"

Özgür Özel, CHP’ye yönelik ilginin yeni bir seçmen kitlesinden de geldiğini söyledi. Özel, daha önce CHP’ye oy vermemiş kişilerin de partiyi tanımaya çalıştığını belirtti.

Nefes'in haberine göre; Özel, bu durumu şöyle anlattı:

“Öncelikle bu durum, meselenin CHP’de parti içi bir mesele olmadığını, bunun Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarıyla iktidarı değiştirmek isteyen vatandaş arasında bir mesele olduğunun en önemli kanıtı. E-posta hesaplarımıza gelen ve sosyal medyadan yazılan ‘Benim sorunumu nasıl çözeceksiniz?’ sorusu daha önce bize oy vermemiş, bu süreçte ama mücadelemizi görmüş, ama uğradığımız haksızlığa karşı durmuş, ama samimiyetimizi ve iktidarı değiştirme kararlılığımızı görmüş yepyeni bir kitle de dönüyor ve tanımaya çalışıyor. Buradan iki çıkarımım var: Bir, başaracağımıza inanıyorlar. Yani yeniden Cumhuriyet Halk Partisi’nde iktidarın alternatifi olan, ana muhalefet olan, anketlerin birinci partisi olan ve iktidar yürüyüşünü sürdüren parti kimliğine hızla kavuşacağımıza inanıyorlar. İkincisi de tanımayanlar tanımaya çalışıyor.”

"KURULTAY YAPMAMAYA KAPALIYIZ"

CHP’de önümüzdeki süreçte ne olacağına ilişkin konuşan Özel, çoklu bir kriz ve saldırı süreciyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Özel, hukuki, siyasi ve fiziki mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

Özel, “uzlaşma” tartışmasına ilişkin şunları söyledi:

“Bütün kapılar açık ama yeter ki en kısa sürede kanunun, aklın, vicdanın emrettiği, ahlakın gerektirdiği kurultayı yapsınlar. Kurultay yapmama seçeneğine kapalıyız. Kurultayı en kısa sürede yapmak için ne yapmam gerekiyorsa yapacağım. O adımı atanla da uzlaşırım. Bu adımı atmayanla uzlaşmam. ‘Ben senden bir şey istemiyorum, yarım kilo et istiyorum’ diyorlar bana ama o yarım kilo et de kalbim. Bir partinin kurultayı, seçimi ve seçilmişlerle yönetilmesi partinin kalbidir. Sen partinin kalbini alırsan ne beyni kalır ne diğer uzuvları... O parti başkasının olur. O yüzden bu partinin, CHP’nin kalbini kimseye vermeye niyetimiz yok. Onu bilsinler.”

Parti Meclisi tartışmalarına da değinen Özel, çoğunluklarını kırmak için bazı isimlerin hukuksuz şekilde ihraç edildiğini savundu.

Özel, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bir defa PM’de biz çoğunluktuk. Çoğunluğumuzu kırmak için 9 arkadaşımızı hukuksuzca ihraç ettiler. MYK’dan ihraç yapıyorlar. Olacak iş değil. Ona karşılık bir reaksiyon olarak biz Parti Meclisi’ni boşalttık ve Parti Meclisi düştü. Bununla ilgili gerekli hukuki çalışmalar içinde olacağız ama öncesinde partide iç hukuk yollarının tüketilmesi, bu işlemin iptal edilmesi ve yeniden Parti Meclisi’nde çoğunluğun sağlanması söz konusu olabilir. O olmadığı takdirde Parti Meclisi’nin düştüğünü başka mekanizmalarla elbette tescil ettireceğiz. Bir mücadelenin içindeyiz. Bir yandan yarın (bugün) topladığımız imzaları vereceğiz. Bir yandan gelecek hafta içinde kurultayla ilgili başka çabalarımız olacak. Bir yandan Yargıtay süreçlerini takip ediyoruz. Yani hukuki mücadeleyi eksiksiz, siyasi mücadeleyi tavizsiz, fiziki mücadeleyi de durmadan, yorulmadan sürdüreceğiz.”

"KENDİ KENDİLERİNİ TEŞHİR EDİYORLAR"

Özel, butlancıların yapıp ettikleri ile kendilerini teşhir ettiğini ifade etti. Özel, bir butlancının bir muhabire, "Tanrılar katındayız" dediğini aktardı.

"Kemal Bey ve arkadaşları iktidarın ve yargının sonsuz desteğini almışlar. Kendinizi bunun karşısında hiç çaresiz ettiniz mi hukuki mücadelede?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:

“Evet bu bir vaka, bir gerçek, bu önemli bir risk ama bunların hepsini teşhir etmeden bir adım daha atılamaz. O yüzden bunların hepsini teşhir etmek lazım. Ha kendi kendilerini teşhir ediyorlar mı? Yıllardır burada emek veren bir televizyonun muhabiri olacakları anlatıyor. Butlan yönetiminden bir arkadaş arıyor muhabir arkadaşı yayından sonra ‘Ya sen bunları anlatıyorsun ama biz tedbir kararıyla geldik ve tedbir bize Allah katındayız, tanrılar katındayız. Hiçbir kurala uymak zorunda değiliz. Hiçbir talebi karşılamak zorunda değiliz’ diyor. Niye? Bu hakkı kim vermiş? Birileri ‘Siz böyle yapın biz ses çıkarmayız’ demiş herhalde. Oysa Türkiye’nin kamu hukukunda en sözü geçen 32 tane profesörü ve doçenti bir metinde birleştiler ve diyorlar ki tedbir kurultaya mâni değil. Aksine tedbir hızla kurultay yapmayı gerektirir. Bir tek Kemal Bey ve arkadaşları öyle söylüyor. Bunu başta üyelerimiz ve halkımız, millet görmeden ‘Ya bunların niyeti bozuk da biz bunlarla baş edemeyiz’ falan. Evet. Üzülüyor muyum? Üzülüyorum. Sıkılıyor muyum? Sıkılıyorum. Yapılanlara kahroluyorum. Yani partime yakıştıramıyorum. Geçmişte birlikte çalıştığımız insanlara yakıştıramıyorum. Ama yani böyle hayal kırıklığına uğrayıp küsecek halimiz yok. Aksine daha çok motive oluyorum. Partiyi hızla bu anlayışı elinden almak lazım.”

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

CHP Lideri Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda kendisine rakip olup olmamasıyla ilgili soruya da yanıt verdi. Kurultayın yapılması gerektiğini söyleyen Özel, Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu.

Özel, şöyle konuştu:

“Vallahi kurultay olsun. Kim rakip olmak istiyorsa olsun çok isterim. Kemal Bey’e şu çağrıda bulunurum: Tartışmalı olan kurultay 2023’te 4-5 Kasım’da yaptığımız kurultay. O kurultayda hiçbir tartışma yoktu. O kurultayda benden daha büyük bir madalya Kemal Bey’e vardı. Biz CHP tarihinde ilk kez ikili bir yarışla genel başkan değiştirdik. Ben yarışı kazanan olarak küçük bir madalyayı hak etmiştim. İlk kez demokratik bir yarışla bu genel başkanlığı devretmeyi başaran Kemal Bey de daha büyük bir madalyayı hak etmişti. Şimdi Kemal Bey bu madalyadan vazgeçmiş. Birtakım meczupların, kumpasların, partiyi yıpratmak için iktidar oyunları oynadığı bir yerde kendisine verilen bu imkanla geldi başa. Şimdi o güne dönelim diyorlar ya. O güne dönelim. O günkü delegenin 900’e yakın imzasını yarın (bugün) biz teslim ediyoruz. İşin içinde İstanbul yok. İstifa edenler, ihraç edilenler işte tartışmaya açtıkları kimse. Kemal Bey’e diyorum ki o güne gidelim ve o delege, o iradesine fesat karıştırıldı denen delege bu kurultayı bir kez daha yapsın ve sözünü söylesin. Daha ne istiyoruz?”

Özel, bir yıllık kurultay takvimi önerisine de karşı çıktı. CHP’nin seçilmiş organları olmadan seçime götürülemeyeceğini söyledi.

BUTLANCILARDAN 'OPERASYON YEMEZSİNİZ' SÖZLERİ

Özel, bu konuda şu ifadeleri kullandı:

“Hayır. Açıkça söyleyeyim kurultay yapmadan, partiyi seçilmeden yöneten birisiyle birlikte siyaset de yapamayız biz. Yani seçime gitme falan. Türkiye için bu kadar kritik bir seçim. CHP umut olmuş. Kulakları kabartmışlar. Bize bakıyorlar. ‘Yürüyün peşinizden yürüyelim iktidara’ diyorlar. Bu sırada bir seçim daha kaybetmenin biz ne katarı oluruz ne vagonu... Böyle bir şey olmaz. Ama bir an önce seçim yapılmalı. Yani orada bir tavizimiz yok. Milletvekillerine ‘Partide kalın ya da Kemal Bey’e destek olun, burada olun sizi milletvekili yapalım’ ve belediye başkanlarına ‘Burada kalan operasyon yemez. Oraya giden operasyon yer’ diyorlar.”

"SOKAKTAN İKİ SES DUYUYORUM"

Özel, bundan sonraki süreçte sokağın sesini dinleyeceklerini söyledi. Sokakta seçilmiş CHP yönetimine güçlü destek olduğunu savundu.

Özel, şunları kaydetti:

“Bir de sokağı dinlemek gerekiyor. Ben sokakta çok baskın iki ses duyuyorum: 1: Partiyi bunlara bırakma. Mücadeleye devam et. Dik dur. 2: Sen yürü peşinden yürüyoruz. Şimdi bu iki ses, ikisi de arkamda ama bu iki sesin çeliştiği bir nokta var. Bu iki sesten birinin çok baskın olması lazım. Sokak ne diyorsa o olur. Sokakta Özgür Özel’in seçilmiş yönetiminin, seçilmiş CHP’nin arkasında %99 var. Yüzde 90 aynı şeyi söylediği gün ben de aynı şeyi söylüyor olacağım.”

YENİ PARTİ VAR MI?

Özel, CHP’den ayrılma ve yeni parti senaryolarına ilişkin de konuştu. Asıl planlarının CHP’de kalmak olduğunu söyledi.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“CHP bizim için çok kıymetli bir parti ve bizim A planımız burada kalmak. Ama görüyorum ki AK Parti’nin A planı da butlan yönetiminin A planı da bizi bu partiden uzaklaştırmak. Bizim birinci planımız burada kalmak.”

Yeni parti hazırlığı olup olmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Çoktan aldık. Yeni parti ile ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var. Ama bunların hiçbir tanesini bugünden yarına hadi partiyi bırakalım diye değil. Partinin seçime giremez hale geldiği felaket senaryosu...”

KILIÇDAROĞLU İÇİN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumunun iktidara hizmet edip etmediği sorusuna da dikkat çeken bir yanıt verdi.

Özel, “Ben ‘hizmet ediyor’ gibi bir cümleyi kurmayı benim pozisyonum engeller ama yaşananların tamamı o işe hizmet ediyor. Yaşananların tamamı Adalet ve Kalkınma Partisi’ne ve onun iktidarını sürdürmesine hizmet ediyor” dedi.

Özel, Kılıçdaroğlu’nun bazı isimlere yönelik eleştirilerine de yanıt verdi. CHP’ye yönelik yargı süreçleri üzerinden “arınma” söylemi kurulmasını kabul etmediğini söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

“Manavgat olduğu gün biz Manavgat Belediye Başkanını partiden ihraç ettik. Bugün için AK Parti’ye geçen Afyon, Aydın... Cumhuriyet Halk Partisi’nde Kemal Bey’le birlikte siyaset yapan, ilk olarak adaylığını açıkladığı Aydın Belediye Başkanı orada. Ben bunların üzerinden Kemal Bey’e bir şey söylemezken, Kemal Bey’in AK Parti yargısının CHP’ye giriştiği 19 Mart darbesi üzerinden arınma söylemi kuruyor olması kabul edilebilir bir mesele değil. Tayyip Erdoğan ‘Dokunulmazlıkları kaldıracağım’ diye diye iktidar oldu. 3 ay sonra ‘Kaldıracak mısın’ dediler. ‘Bu yargıyla mı?’ dedi. O günkü yargıyla bugünkü yargıyı bir karşılaştır. Kemal Bey diyor ki ‘Arkadaşlarımız arınsın gelsin.’ Bu yargıyla mı? Akın Gürlek’le mi? En büyük yanlışlık da şu: 9 arkadaşımızı ihraç ediyor. Dokuz tane bu partinin evladını ihraç ederken diyorlar ki ‘Bu arkadaşlar yakında yargılanacaklar. Aklansınlar gelsinler.’ Bu şu demek:

‘Biz bu arkadaşların dokunulmazlıklarının kaldırılması planından haberdarız. Destek veriyoruz ve onları kurtların önüne atıyoruz.’”

Özel, ihraç edilen 9 ismin geri çekilmesi durumunda da sürecin bitmeyeceğini savundu.

Özel, şunları söyledi:

“‘Sarı öküzü aldım, turuncu öküzü alayım’ olur. Devam eder yani. Namusum, şerefim üzerine söylüyorum. Bu yapılan işler partiyi ele geçirmek için yapılan işler. Kemal Bey’e sen dokuz arkadaşı verirsen onu alırlar bir arkadaşı daha hedefe koyarlar. Ta ki bu Mecliste çoğunluğu ele geçirene, partide çoğunluğu ele geçirene kadar.”

TUTUKLANMA SORUSUNA YANIT

Dokunulmazlığının kaldırılması ya da tutuklanması ihtimaline ilişkin konuşan Özel, mücadeleden geri adım atmayacaklarını söyledi.

Özel, “Özgür Özel mi vardı bundan 15 yıl önce siyasette? O kadar haklıyız, o kadar güçlüyüz ki birimiz bir adım öne çıkar. Bu hareketin yeni lideri olur. Bu işi başarırız biz. Biz bu iktidarı değiştireceğiz. Çünkü haklıyız biz” dedi.

BAHÇELİ AÇIKLAMASI

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile verdiği görüntüye ilişkin de konuştu. Eleştirilere rağmen siyasi nezaketin doğru olduğunu söyledi.

Özel, “Devlet Bey ile orada karşılaştık. Geçerken, selam verdi , ben de yanındaki boş koltuğa oturdum. 14 saniye. “Nasılsınız genel başkan? İyi misiniz? Sağlığınız yerinde mi?” dedim. Bugün olsun yine yaparım ben” ifadelerini kullandı.

Normalleşme sürecine yönelik eleştirilere de yanıt veren Özel, şunları söyledi: