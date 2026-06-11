CHP'de butlan yönetiminden Özgür Özel ihraç edilebilir çıkışı

Hande Fırat'ın sunduğu CNN Türk yayınında konuşan CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, 21 Mayıs'tan bu yana parti içinde yaşanan süreçte uzlaşı ve diyalog girişimlerin sonuçsuz kaldığını ifade ederken milletvekillerinin disipline sevk edilmesine dair de açıklamada bulundu.

Parti yönetimi olarak farklı görüşleri dışlamadan ortak bir yol bulunması için çeşitli temaslarda bulunduklarını belirten Sarı, bu amaçla bir diyalog heyeti oluşturulmasının da gündeme geldiğini söyledi. Ancak yürütülen girişimlerin olumlu sonuç vermediğini dile getiren Sarı, parti içinde zamanla "iki başlı bir yapı" oluştuğunu savundu.

Sarı, CHP Genel Merkezi'nin aldığı kararların dışında farklı organizasyonlar ve açıklamalar yapıldığını öne sürerek, aynı gün ve saatte alternatif bayramlaşma programları ve grup toplantıları düzenlenmeye çalışıldığını ifade etti. Parti sözcülüğü ve MYK faaliyetleri konusunda da benzer durumların yaşandığını belirten Sarı, "Bir çeşit paralel yapı oluştu" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖZEL'İN AYRICALIĞI YOK"

Sarı programda Özel hakkında disipline sevkin de gündeme gelebileceğini şu konuşmasında dile getirdi:

"Bir CHP Genel Merkezi var ve bayramlaşma için bir gün belirliyor, arkadaşlarımız aynı gün ve aynı saatte bir gün belirliyor. Grup toplantısı yapacağımızı söylüyoruz biz ve arkadaşlarımız grubu gelmeye meyyal olmadığı halde sırf bu duyuruyu yaptığımız için gelelim, gurup toplantısı yapalım ve Genel başkanı konuşturmayalım noktasına geliyor. Bir çeşit paralel yapı oluştu.

Ben CHP Parti Sözcüsüyüm ama başka bir arkadaş da CHP Parti Sözcüsü olarak televizyonlara çıkıp demeç veriyor. MYK üyelerimiz var, başka bir yerde MYK toplantısı yapıyorlar. Hiç bir kurum çok başlı, daha doğrusu ikili yapıya müsaade etmez. Rövanşist bir anlayışta değiliz. CHP'de itiraz kültürü, parti içi muhalefet, siyasal mücadele hep var ama CHP'nin kırmızı çizgileri de var. Bu kırmızı çizgileri onun kurumsal yapısı. Hiç birimiz CHP'nin kurumsal yapısının örselenmesine izin veremez.

Arkadaşlarımızın başka bir siyasal yolculuğa çıkmakta olduklarını görüyorum. Bunları kendileri de söylüyorlar. Bununla ilgili itiraf ediyorlar parti arıyorlar biliyorsunuz. Bir takım partilerle temasa geçmiş durumdalar. Her ne kadar Sayın Özel bunu 'biz kapatılma ihtimaline karşı yedek bir parti gibi kurguladık' dese de CHP Genel Başkanının böyle bir şey söylemeye hiç doğru olmadığını düşünenlerdenim.

Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilidir. Dolayısıyla partinin kurumsal kimliği çerçevesinde iş ve eylemleri aykırı davranışları devam ederse onunda disipline sevki söz konusu olabilir onun özel bir ayrıcalığı yok elbette hepimiz için geçerli sayın Kılıçdaroğlu için de geçerli bu kimsenin kimseye özel bir inmtiyaz tanımıyorum böyle bir durum söz konusu değil."