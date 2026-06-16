'Sana eşofman aldım' diyerek istismar etmiş, doğum kontrol hapı içirmişti: DNA raporuna rağmen serbest kaldı

Aksaray’da, babasının çocukluk arkadaşı olan 49 yaşındaki M.D. tarafından "sana eşofman aldım" denilerek apart daireye götürülüp cinsel saldırıya uğrayan 16 yaşındaki T.A.Y.’nin kıyafetlerindeki DNA, şüpheliyle uyumlu çıktı.

DNA RAPORU İSTİSMARI KANITLADI, MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tutuksuz yargılanan şüpheli M.D. hakkında 36 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Delillere rağmen şüphelinin serbest kalması kamuoyunda büyük infial yarattı.

"BANA DOĞUM KONTROL HAPI VERDİ"

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında meydana gelen olayda, annesiyle yaşayan T.A.Y., ailesinin uzun yıllardır tanıdığı M.D. tarafından "sana eşofman aldım" denilerek apart daireye götürüldü. Şüphelinin kendisini götürdüğü apart dairede yaşadığı cinsel saldırı anlarını T.A.Y., ifadesinde şöyle anlattı:

M. amcam bana bazen hediyeler alırdı. Eve girince eşofmanın nerede olduğunu sordum. O sırada kapıyı kilitleyip perdeleri kapattı. Bir şey yapacağını anlayıp 'annem arıyor' diyerek gitmek istedim. Bana vurdu, telefonum yere düştü. Beni odaya götürerek zorla birlikte oldu. Olayı kimseye söylememem için aileme zarar vermekle tehdit etti. Sonrasında bana yaşımın küçük olduğunu söyleyerek doğum kontrol hapı almamı tembihledi. Korkumdan uzun süre odamdan çıkamadım, sürekli ağladım.

RAPOR İSTİSMARI BELGELEDİ

Aylar süren sessizliğin ardından yaşadığı travmayı ablasına anlatan genç kız, ailesiyle birlikte emniyete giderek şikayetçi oldu.

T.A.Y.'nin olay gününden beri muhafaza ettiği kıyafetleri inceleyen kriminal laboratuvar, giysiler üzerindeki biyolojik bulgular ile şüpheli M.D.'den alınan DNA örneklerinin birebir eşleştiğini raporladı. Kesinleşen somut delillere ve savcılığın ağır ceza istemine rağmen mahkemenin şüpheliyi tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakması infiale yol açtı.

DNA ÖRNEKLERİ HIRSIZLIK DOSYASINI DA AYDINLATTI

Soruşturma kapsamında M.D.'den alınan DNA örnekleri, emniyetin veri tabanında başka bir suç dosyasını daha aydınlattı. Odatv'nin haberine göre, Kasım 2023'te Konya'nın Merkez Meram ilçesi Kızılören Mahallesi’nde bulunan bir bağ evinde gerçekleşen hırsızlık vakasında olay yerinde bırakılan sigara izmaritlerindeki DNA profilinin, cinsel saldırı şüphelisi M.D.'ye ait olduğu saptandı.

4 FARKLI SUÇTAN 36 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Savcılık; ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘Cinsel taciz’ ve ‘Tehdit’ suçlarından hazırladığı iddianameyle M.D.’nin toplamda 36 yıla kadar hapsini istedi.

Mağdur'un ailesi ve avukatları ise şüphelinin bir an önce tutuklanmasını talep etti.