Kılıçdaroğlu’na kapılar bir bir kapanıyor! Kime teklif götürse reddetti

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu temaslara ve iktidar iddiasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. CHP'lilerin büyük çoğunluğunun sert tepkileriyle karşılaşan Kılıçdaroğlu'nun görüştüğü kapıların tek tek kapandığı konuşulmaya başlandı.

KİME TEKLİF GÖTÜRSE REDDETTİ

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, CHP'nin Özgür Özel liderliğinde birinci parti konumunu koruduğunu ve erken seçim çağrılarıyla gündem oluşturduğunu belirtirken, parti içinde yaşanan tartışmaların bu tabloyu gölgelediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun sürecin farkında olduğunu ve bilinçli olarak geri adım atmadığını öne süren Balbay, yeni bir ekip oluşturma arayışının da karşılıksız kaldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'na kapıların kapandığını ifade eden Balbay, "Son iki haftadır kime teklif götürdüyse, olumsuz yanıt aldı. Siyasete yeni yüzler sokuyorum diye tarif edebileceği bir yola girdi ama orada da yalnız görünüyor" dedi.

KILIÇDAROĞLU’NA KAPILAR BİR BİR KAPANIYOR!

Finans dünyasından akademisyenlere kadar çeşitli isimlerle temas kurulduğunu belirten Balbay, bu girişimlerin beklenen sonucu vermediğine dikkat çekerek, "Finans dünyasından akademisyenlere pek çok kişiye teklif gitti, kabul görmedi" dedi.

Balbay, gelen tepkilere rağmen Kılıçdaroğlu'nun izlediği çizgiyi değiştirmediğini ve süreci bilinçli olarak bu şekilde yönettiğini ifade etti. Butlancı milletvekillerinin Kılıçdaroğlu'na "arınma" dışına çıkılması "genel konulara da değinilmesi" yönünde önerilerde bulunduğu, ancak Kılıçdaroğlu'nun "Şu aşamada gerek yok" yanıtını verdiği iddia edildi.

Kılıçdaroğlu'nun elinde partinin milletvekilleri ve belediye başkanlarına karşı “Hemen iktidar olacağız!” iddiasıyla elinde tuttuğu bir kozunun daha olduğunu belirten Balbay, nasıl olacağını iktidar ortaklığını işaret ederek şu şekilde açıkladı:

"Bunun nasıl olacağı belli: AKP-MHP-BUTLAN!"