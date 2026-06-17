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Fed kararı sonrası altında sert düşüş

ABD Merkez Bankası'nın faizi sabit tutma kararı ve karar sonrası yapılan açıklama ile altın fiyatında düşüş başladı.

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Fed kararı sonrası altında sert düşüş
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ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının dördüncü faiz kararını açıkladı. Fed Başkanı Kewin Warsh yönetiminde toplanan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakma kararı aldı.

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Altın yatırımcısı ise bu kararı bekliyordu. Faizin yükselmesine dönük eğilimin artmasıyla ilgili gelen açıklamalarla karardan önce 4 bin 380 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, karar sonrasında gerileyerek 4 bin 278 dolar seviyesine düştü. Yurt içinde gram altın fiyatı da 6 bin 525 liradan 6 bin 365 liraya kadar geriledi.

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Öte yandan, geçen hafta yayımlanan ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) verilerine göre yıllık enflasyon mayıs ayında son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Verilerde, yükselişte enerji maliyetlerindeki artışın etkili olduğu belirtildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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