Milli takım bugün sahada Türkiye ayakta: Ay yıldız hep yanındayız coşturun bizi
A Milli Takımımız bu akşam Fransa karşısına çıkacak. Milli takım sahada, Türkiye ayakta. Ay yıldız hep yanındayız coşturun bizi.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Ankara'da oynanan Milletler Ligi 2. etabına muhteşem bir başlangıç yaptı. Ay yıldızlı takımımız ilk maçında Belçika'yı yendi.
Fırtına gibi esen milliler, rakibine göz açtırmadı. 25-14, 25-13, 25-23 biten setlerle maçı 3-0 kazandı.
Ankara Spor Salonu'nda oynanan maçta tribünler tıklım tıklım doldu. Voleybolcularımız büyük tezahüratlarla rakibi karşısında hiç zorlanmadı. Maçta milli takım formasını şu oyuncular giydi: Sinead Jack, Elif, Yaprak, Karmen, Vargas, İlkin, Gizem (L) (Berka, Cansu, Saliha, Defne, Hande.
En skorer oyuncumuz 17 sayıyla Melissa Vargas oldu. Ayrıca 8 başarılı savunma ile bugün sahadaki en çok başarılı savunma yapan oyuncu olarak da öne çıktı.
Sined Jack Kisal 10 sayı yaptı. Sined Jack, "Burada bizi destekleyen ve motivasyonumuzu yükselten kendi taraftarlarımızın olması bizim gerçekten güç aldığımız bir şey. En zor anlarımızda bile bizi desteklemeyi sürdürdükleri için onlara çok teşekkür etmek istiyoruz. Morallerimizin düştüğü anlarda bile tezahüratlarına devam ettiler ve bu bize gerçekten yardımcı oldu" dedi.
Taraftarlar Filenin Sultanları'nın başantrenörü Daniele Santarelli'yi de etkiledi. Santerelli şunları söyledi: "Mutluyum. Bu şekilde başlamak istiyorum. Bunu başarabileceğimizi biliyordum çünkü takım bu kısa sürede çok iyi bir iş çıkardı. İyi antrenmanlar yaptık, her gün biraz daha geliştik. Doğru tutumu gördüm ve bu çok önemli. Elbette bu takımla ulaşmak istediğim seviyeden hâlâ uzağız ama tutum bu kadar iyiyse her gün gelişebileceğimizi düşünüyorum."
"Her seferinde ne hissettiğimi anlatmak kolay değil. Türkiye'nin voleybola olan ilgisinin inanılmaz olduğunu biliyorum. Türk taraftarlar gerçekten çok özel ve bu VNL haftasını uzun zamandır bekliyorlardı. Bu atmosferi çok uzun zamandır hissediyorum. Salonun dolu olacağını biliyordum, bundan emindim. Burada oynamaktan çok mutluyum. Biliyorum ki burada bir hafta sonu geçirdikten sonra üçüncü hafta için başka bir ülkeye gidip oynamak çok zor olacak. Ama olsun, Ankara'daki bu hafta sonunun tadını onlarla birlikte çıkarmak istiyorum."
Kaptan Gizem Örge ise şu ifadeleri kullandı: "Ankara'da tekrar kendi seyircimizin önünde döndük. Bence enerjimizden de oyunumuzdan da belli oluyordu voleybolu ne kadar özlediğimiz. İyi bir oyun oldu, net bir galibiyet aldık. Önümüzdeki 3 günde de güzel bir voleybolla Ankara seyircisine muhteşem maçlar izletmek istiyoruz.
"Ankara seyircisi için ne diyebilirim ki ? Dünyanın neresine gidersek gidelim, taraftarlarımız sayesinde her yer kendi evimiz gibi. Kendi evimizde oynadığımızda atmosfer bambaşka bir seviyede. Belçika'nın takım kaptanı 'Gerçekten çok etkileyici' dedi bana el sıkışırken İstiklal Marşı'ndan sonra."
"Kaptanlık konusuna gelirsek; milli takımda oynamak her zaman büyük bir ayrıcalık, Türk Milli Takımında oynamak. Bu duygu benim de bilmediğim bir duyguydu. Farklı bir deneyim oldu, keyifliyim, mutluyum. İnşallah güzel bir şekilde görevimi yerine getireceğim."
Şimdi sıra Fransa'da. A Milli Takımımız bu akşam Fransa Milli Takımı ile mücadele edecek. Ankara Spor Salonu'ndaki maçın başlama saati 19.30. Yine dolu tribünler önünde oynanacak maçtan yine galibiyet bekliyoruz.