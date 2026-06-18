Milli takım bugün sahada Türkiye ayakta: Ay yıldız hep yanındayız coşturun bizi

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"Her seferinde ne hissettiğimi anlatmak kolay değil. Türkiye'nin voleybola olan ilgisinin inanılmaz olduğunu biliyorum. Türk taraftarlar gerçekten çok özel ve bu VNL haftasını uzun zamandır bekliyorlardı. Bu atmosferi çok uzun zamandır hissediyorum. Salonun dolu olacağını biliyordum, bundan emindim. Burada oynamaktan çok mutluyum. Biliyorum ki burada bir hafta sonu geçirdikten sonra üçüncü hafta için başka bir ülkeye gidip oynamak çok zor olacak. Ama olsun, Ankara'daki bu hafta sonunun tadını onlarla birlikte çıkarmak istiyorum."