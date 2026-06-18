Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ 19 İL İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarına göre kuvvetli yağışların etkisi bugün öğlen itibarıyla başlayacak.

Yağışların 12.00-18.00 ve 18.00-24.00 saatleri arasında İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı verilen iller Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop ve Uşak olarak sıralandı.

Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

BİR YANDAN KUVVETLİ SAĞANAK BİR YANDAN FIRTINA VURACAK

Kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde rüzgar da sert esecek. Meteoroloji'nin yayımladığı haritalara göre Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Özellikle Afyonkarahisar, Aksaray, Burdur, Isparta, Karaman, Konya ve Niğde'de rüzgarın zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşarak fırtına kuvvetinde esebileceği tahmin ediliyor. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Muğla ve Yozgat'ta da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarında, İzmir-Antalya-Sinop üçgeninde kalan geniş bir alanda öğle saatlerinden gece yarısına kadar hem kuvvetli sağanak hem de kuvvetli rüzgar uyarısı yer aldı. Özellikle Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çankırı, Isparta, İzmir, Konya ve Muğla'da vatandaşlar aynı saatlerde hem kuvvetli yağış hem de fırtına riskiyle karşı karşıya kalacak.

Meteoroloji, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiğini bildirdi.

# İl Adı Meteorolojik Uyarı Durumu 01 Afyonkarahisar Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 02 Ankara Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 03 Antalya Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 04 Aydın Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 05 Bolu Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 06 Burdur Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 07 Çankırı Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 08 Denizli Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 09 Eskişehir Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 10 Isparta Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 11 İzmir Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 12 Karabük Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 13 Kastamonu Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 14 Konya Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 15 Kütahya Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 16 Manisa Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 17 Muğla Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 18 Sinop Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod) 19 Uşak Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)