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Halk TV Türkiye Meteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak

Meteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak

Meteoroloji, günler öncesinden duyurduğu kuvvetli yağış ve rüzgarın etkili olacağı 19 il için saat verdi. Öğle saatleri itibarıyla İzmir, Antalya ve Sinop üçgeninde kalan illeri bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak.

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Taygun Can
Taygun Can Derleyen
Meteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkili olacak. Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ 19 İL İÇİN SAAT VERDİ

Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarına göre kuvvetli yağışların etkisi bugün öğlen itibarıyla başlayacak.

Meteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak - Resim : 1

Yağışların 12.00-18.00 ve 18.00-24.00 saatleri arasında İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak - Resim : 2

Sarı kodlu uyarı verilen iller Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sinop ve Uşak olarak sıralandı.

Meteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak - Resim : 3

Meteoroloji, bu bölgelerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Meteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak - Resim : 4

BİR YANDAN KUVVETLİ SAĞANAK BİR YANDAN FIRTINA VURACAK

Kuvvetli yağışların etkili olacağı bölgelerde rüzgar da sert esecek. Meteoroloji'nin yayımladığı haritalara göre Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden esecek rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

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Özellikle Afyonkarahisar, Aksaray, Burdur, Isparta, Karaman, Konya ve Niğde'de rüzgarın zaman zaman saatte 70 kilometreye ulaşarak fırtına kuvvetinde esebileceği tahmin ediliyor. Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Muğla ve Yozgat'ta da kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji 19 il için saat verdi: Bir yandan kuvvetli sağanak bir yandan fırtına vuracak - Resim : 6

Meteoroloji'nin saatlik tahmin haritalarında, İzmir-Antalya-Sinop üçgeninde kalan geniş bir alanda öğle saatlerinden gece yarısına kadar hem kuvvetli sağanak hem de kuvvetli rüzgar uyarısı yer aldı. Özellikle Afyonkarahisar, Aydın, Burdur, Çankırı, Isparta, İzmir, Konya ve Muğla'da vatandaşlar aynı saatlerde hem kuvvetli yağış hem de fırtına riskiyle karşı karşıya kalacak.

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Meteoroloji, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli davranmaları gerektiğini bildirdi.

# İl Adı Meteorolojik Uyarı Durumu
01 Afyonkarahisar Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
02 Ankara Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
03 Antalya Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
04 Aydın Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
05 Bolu Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
06 Burdur Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
07 Çankırı Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
08 Denizli Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
09 Eskişehir Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
10 Isparta Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
11 İzmir Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
12 Karabük Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
13 Kastamonu Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
14 Konya Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
15 Kütahya Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
16 Manisa Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
17 Muğla Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
18 Sinop Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
19 Uşak Gök Gürültülü Sağanak Yağış (Sarı Kod)
# İl Adı Beklenen Rüzgar Hızı / Meteorolojik Durum
01 Afyonkarahisar Kuvvetli Fırtına (40-70 Km/sa)
02 Aksaray Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına (40-70 Km/sa)
03 Aydın Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
04 Balıkesir Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
05 Burdur Kuvvetli Fırtına (40-70 Km/sa)
06 Çanakkale Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
07 Çankırı Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
08 Çorum Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
09 Edirne Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
10 Isparta Kuvvetli Fırtına (40-70 Km/sa)
11 İzmir Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
12 Karaman Kuvvetli Fırtına (40-70 Km/sa)
13 Kırıkkale Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
14 Kırşehir Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
15 Konya Kuvvetli Fırtına (40-70 Km/sa)
16 Muğla Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
17 Niğde Kuvvetli Fırtına (40-70 Km/sa)
18 Yozgat Kuvvetli Rüzgar (40-60 Km/sa)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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