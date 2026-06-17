Ece İrtem'in ölmeden önceki gün neler yaşadığı ortaya çıktı! Mide ağrısı ile başlamış

Kadıköy’deki evinde 15 Haziran Pazartesi günü geçirdiği kalp krizi sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in ölümünden önceki güne ilişkin detaylar ortaya çıktı. Avukatı tarafından yapılan açıklamada, İrtem’in ölmeden önceki gün yaşadığı sağlık sorunları ve gün içinde yaptıkları aktarıldı.

Ece İrtem’in annesiyle birlikte apartmana giriş anlarının güvenlik kameralarına yansımasının ardından kamuoyunda çeşitli yorumlar yapılmıştı. Bunun üzerine açıklama yapan avukatı, görüntüler üzerinden yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Müvekkilim Ece İrtem’in 15.6.2026 günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğundan bilgi kirliliğini engellemek için aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

O GÜN NELER YAŞANDIĞINI ANLATTI

Annesine bu konu sorulduğunda: Ece İrtem’in 15.6.2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda Sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem’in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan bir kaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir."