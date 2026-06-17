Doğukan Güngör’den veda mesajı! Ece İrtem'in ölümünü askerde öğrendi

Kızılcık Şerbet dizisinde Ece İrtem ile birlikte rol alan Doğukan Güngör, vatani görevini yaparken eski rol arkadaşının vefat haberini aldı.

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesindeki Kara Kuvvetleri Tatbikat Merkezi Komutanlığı’nda askerlik yapan Güngör’ün, acı haberi kısıtlı iletişim koşulları nedeniyle geç aldığı öğrenildi. Telefon kullanımının sınırlı olması nedeniyle ünlü oyuncunun, yaşanan kayıptan bir süre sonra haberdar olduğu ifade edildi.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Oyuncunun menajerlik şirketi tarafından yapılan açıklamada, Doğukan Güngör’ün büyük bir üzüntü yaşadığı aktarıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Doğukan Güngör’ün, uzun bir süre birlikte çalıştığı Kızılcık Şerbeti dizisinden değerli meslektaşı Ece İrtem’in beklenmedik ve çok erken vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Oyuncumuz Doğukan Güngör, hâlihazırda vatani görevini yerine getirmekte olup, askerlik süreci kapsamında telefon kullanımı kısıtlı olduğundan, Ece İrtem’in vefatının ardından ailesi ve sevenleriyle doğrudan iletişime geçme imkânı bulamamıştır.

Bugün kendisiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede, çok sevdiği arkadaşı Ece İrtem için Allah’tan (C.C.) rahmet dilediğini, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileklerini iletmemizi istemiştir Ece İrtem’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm sanat camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun…"