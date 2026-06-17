Sağanak İstanbul'un kapısını çalacak! AKOM gününü açıkladı

AKOM, İstanbul için güncel hava tahmin raporunu yayınladı. Paylaşılan verilere göre, İstanbulluları önümüzdeki günlerde hem sert rüzgarlar hem de gök gürültülü sağanak yağış bekliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da Cuma günü hariç genel olarak yağışsız, güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak 19 Haziran Cuma günü İstanbulluları gök gürültülü sağanak yağış bekliyor. Cuma günü metrekareye 2-5 kg arası yağış düşmesi tahmin edilirken, sıcaklıkların en düşük 18°C, en yüksek 25°C olması öngörülüyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İstanbul'da sıcaklıklar gün içinde değişkenlik gösteriyor.

Sabah: Parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 21°C civarında.

Öğle: Güneşin yüzünü göstermesiyle sıcaklık 29°C’ye kadar yükseliyor.

Akşam ve Gece: Akşam saatlerinde sıcaklık 21°C'ye, gece ise 18°C'ye kadar düşüyor.

Nem oranı %50 ile %80 arasında değişirken, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü. Bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor.

POYRAZ SERT ESECEK

AKOM tarafından geçilen "DİKKAT" uyarısında, rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) kuvvetleneceği belirtildi. Rüzgar hızının aralıklarla fırtına şeklinde 30-60 km/s hızına ulaşması tahmin ediliyor. Yetkililer, bu kuvvetli poyrazın hava sıcaklıklarının aşırı yükselmesini engelleyeceğini ve hafta boyunca sıcaklıkların 26-30°C aralığında seyredeceğini bildirdi.