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Ece İrtem’in vefatında maymun ısırığı şüphesi

Ünlü oyuncu Ece İrtem'in vefatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sol kolunda 3 yara izi tespit edilen oyuncunun avukatı ölüm nedeniyle ilgili maymun ısırığı şüphesine dikkat çekti.

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Ece İrtem’in vefatında maymun ısırığı şüphesi
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15 Haziran Pazartesi günü Kadıköy'deki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu 35 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in vefatıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İrtem'in avukatı, ünlü oyuncunun ölüm nedeninin maymun ısırığı olabileceğini ifade etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Tayland gezisinin ardından İstanbul’a dönen ve doğum gününden bir gün sonra vefat eden Ece İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, bugün savcılığa dilekçe verdi.

Ece İrtem’in vefatında maymun ısırığı şüphesi - Resim : 1

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"TAYLAND GEZİSİ ESNASINDA BİR MAYMUN TARAFINDAN ISIRILDIĞINI İFADE ETMİŞLERDİR"

Maymun ısırığı şüphesine dikkat çekilen dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"15.6.2026 günü evinde vefat eden müvekkilim Ece İrtem’in sol kolunda 3 adet nedbenin (yara izi) tespiti üzerine aile bireyleriyle konuşulduğunda, Tayland gezisi esnasında bir maymun tarafından ısırıldığını ifade etmişlerdir. Bu konuda uzman kişilerle yapılan görüşmede, maymun ısırığının sepsis (kan zehirlenmesi) dahil ölümcül neticelerinin olabileceği öğrenilmiştir. Bugün savcılığa dilekçe verilerek otopside bu hususun da değerlendirilmesi talep edilmiştir."

Ece İrtem’in vefatında maymun ısırığı şüphesi - Resim : 3

Ece İrtem’in vefatında maymun ısırığı şüphesi - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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