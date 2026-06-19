Son olarak final yapan “Eşref Rüya” dizisi ile izleyici karşısına çıkan Demet Özdemir, bu kez çocukluk yıllarına ait görüntülerle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun 25 yıl önce bir televizyon programında seyirci olarak yer aldığı anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

2001 yılında, Mehmet Ali Erbil tarafından sunulan “Çarkıfelek” programına ait görüntülerde Demet Özdemir’in de stüdyoda seyirciler arasında yer aldığı görüldü.

9 YAŞINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

O dönem 9 yaşında olan ünlü oyuncunun bu görüntüleri hayranları tarafından fark edilince sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Arşivden çıkan kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, birçok kullanıcı “bu zamana kadar kimse fark etmemişti” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Görüntüler, o dönem “Çarkıfelek”e katılan Onur Akay'ın paylaşımıyla ortaya çıktı.