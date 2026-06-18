Son dakika | Erhan Karaal'ın kaçırılmasında 2 gözaltı

İBB davasında tutuksuz yargılanan isimlerden olan İBB Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Erhan Karaal’ın kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılmasıına ilişkin soruşturma başlatıldı. Karaal'ın kaçırılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

KARAAL'IN EVİNİN ÖNÜNDEN KAÇIRILMA ANI HALK TV'DE

İBB davasında tutuksuz yargılanan isimlerden olan İBB Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Erhan Karaal’ın kaçırılma anlarına ait görüntüleri Halk TV Muhabiri Umut Taştan ortaya çıkardı. Olay anında sokakta bulunan ve olayın birebir tanığı olan görgü tanıklarının ifadeleriyle örtüşen görüntülere göre; Karaal, karşı binada oturan kayınvalidesinin evinden çıkıp kendi apartmanının tam kapısının önüne geldiği sırada sokağa ters yönden bir araç giriyor. Araçtan inen yaya vaziyetteki iki kişi, doğrudan Erhan Karaal'ın üzerine koşuyor. Savcılık açıklamalarında şüpheli sayısı 5 olarak geçse de, görgü tanıklarının kesin olarak teyit ettiği ve görüntülere yansıyan bilgiye göre ikisi dışarıda, ikisi araçta olmak üzere toplam 4 kişi eylemi gerçekleştiriyor. O sırada Karaal'ın komşularından biri durumu fark ederek "Erhan" diye bağırıyor, Karaal ise "Polis" diyerek yardım istiyor. Şüpheliler duraksamadan Karaal'ı toparlayarak aracın içerisine atıp darp ediyor. Araç hızla sağa dönerek sokaktan uzaklaşıyor.

AİLESİ VE KOMŞULARININ GÖZÜ ÖNÜNDE BAŞINA ÇUVAL GEÇİRİLDİ

Olay, 17 Haziran akşamı saat 21.00 sularında Karaal'ın eşi ve çocuklarıyla sahile gitmek üzere hazırlandığı sırada gerçekleşti. Şüphelilerin Karaal’ı kafasına vurup darp ettikten ve başına siyah bir çuval geçirdikten sonra zorla kendi araçlarına bindirdiği öğrenildi. Olay anına Karaal’ın çocuğu ve komşuları anbean tanık oldu. Bir komşusu kaçıran aracı takip etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ancak komşular, hızla uzaklaşan aracın modelini ve plakasını tespit ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

İKİZ ARAÇ KULLANILDI TELEFON SİNYALİ KARTAL'DA KESİLDİ

Karaal'ın eşi Ayşe Karaal'ın polis merkezine giderek şikayetçi olmasının ardından başlatılan incelemelerde, olaya karışan aracın plakasının sahte olduğu ve "ikiz araç" yöntemi kullanıldığı belirlendi. Polis ekipleri, birebir aynı model ve plakaya sahip asıl aracı Maltepe Altıntepe mahallesinde buldu. Emniyetin verdiği bilgiye göre bu araç üç gün boyunca hiç çalıştırılmadan park halinde bekletildi. Şüphelilerin bu üç günlük süre zarfında kaçırma eylemi için aracın birebir kopyasını hazırladığı saptandı.

Öte yandan, Erhan Karaal’ın telefonundan bugün saat 11.00 sıralarında Kartal civarında bir konum sinyali alındı. Karaal'ın kızının telefonundaki uygulama üzerinden tespit edilen bu sinyal üzerine polis ekipleri ve aile Kartal'daki açık araziye gitti. Ancak bölgede yapılan araştırmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI VE DOSYADAKİ GİZLİLİK KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”

Soruşturmayı yürüten makamlar, dosyaya yönelik gizlilik kararı getirdi. Ailenin avukatının yaptığı açıklamaya göre, getirilen bu gizlilik kararı nedeniyle emniyetin ulaştığı yeni verilere veya soruşturma detaylarına erişim sağlanamıyor.

AYŞE KARAAL: HİÇBİR HASMIMIZ, ALACAĞIMIZ VERECEĞİMİZ YOK

Eşinin bulunması için yetkililere seslenen Ayşe Karaal, Halk TV canlı yayınında olayı ve sonrasını şu sözlerle anlattı:

- “Dün akşam eşimle sahile inecektik. Kızım bisikletini bağlaması için onlar önden gittiler. Sonra kızımın yanındayken iki kişi, yani bir arabada 4 ya da 5 kişi vardı. İki kişi eşimi kıstırıp, kafasına vurup arabanın içine attı. O sırada bizim apartmandan gelen komşum ‘Erhan, Erhan’ diye bağırdı. Hepimiz dışarı çıktık, hemen 155'i aradık. Sağ olsun polis ekipleri anında müdahale etti. Ama dün akşam saat 9’dan beri eşim Erhan Karaal’a hiçbir şekilde ulaşamadık.”

- “Komşumuz arabanın plakasını ve modelini tespit etmişti. Daha sonra polis memurlarımız aynı aracın birebir aynısını Altıntepe tarafında buldu. Ancak bize verilen bilgiye göre o araç üç gündür hiç çalıştırılmamış. Muhtemelen aynı model ve aynı plakaya sahip ikinci bir araç hazırlanmış ve kaçırma olayında o kullanılmış.”

- “Kızımın telefonunda uygulama olduğu için oradan gördü. 'Anne' dedi, 'babamın telefonu açılmış' dedi. Telefon sinyallerine Kartal tarafından ulaşıldı. Biz de bir umutla koştura koştura oraya gittik ama açık bir arazi. Polisler o bölgede de araştırmalarını sürdürüyor ancak henüz bir sonuç alınamadı. Eşim dün saat 21.00’den bu yana kayıp.”

- "Bizim hiçbir hasmımız, alacağımız, vereceğimiz yoktur. Eski çalıştığı yerde de, şu an görev yaptığı kurumda da herkesle konuşuldu. Herkes onu efendi, saygılı, işini iyi yapan, dürüst ve örnek gösterilecek bir insan olarak anlatıyor. Eski patronunun söylediği bir söz vardı; ‘Erhan’ı öldürseniz bile, eğer o kurumun yararına değilse o imzayı asla atmaz.’ Yeni genel müdürüyle de görüştüğümde aynı şeyleri söyledi. Erhan’ın dürüstlüğünü ve işine bağlılığını anlattı. Onu tanıyan herkes benzer şeyleri söylüyor."