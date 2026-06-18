İBB Kültür A.Ş. Mali İşler Müdürü Erhan Karaal kaçırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik davada tutuksuz yargılanan isimlerden İBB Kültür AŞ Mali İşler Müdürü Erhan Karaal’ın, 17 Haziran akşamı Maltepe’deki evinin önünde kaçırıldı.

DARP EDİP ZORLA ARACA BİNDİRDİLER

Erhan Karaal, saat 21.00 sıralarında ailesiyle birlikte sahile gitmek için evinden çıkarak aracının yanına gitti. Bu sırada yanında duran bir araçtan inen 3 kişi tarafından saldırıya uğradı. Şüphelilerin Karaal’ı kafasına vurup darp ettikten sonra zorla kendi araçlarına bindirerek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Saldırganlar, Karaal’ı araca bindirmeden önce başına siyah bir çuval geçirdi. Olay anına Karaal’ın çocuğu ile komşularının tanık olduğu öğrenildi.

TELEFONUNDAN İLK SİNYAL ALINDI

Karaal’ın eşi polis merkezine giderek durumu bildirdi. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin çevredeki kamera görüntüleri alındı. Polis yaptığı incelemelerde, olayda kullanılan aracın plakasının sahte olduğunu belirledi.

Öte yandan Karaal’ın telefonundan bugün saat 11.00 sıralarında Kartal civarında bir konum sinyali alındığı, bu bilginin de emniyet birimlerine iletildiği öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmayı ve arama çalışmaları sürüyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada da ise ifadelere yer verildi:

“ 17 Haziran 2026 tarihinde ilimiz Maltepe ilçesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılması üzerine mağdurun bulunması ve şüphelilerin yakalanması için kolluğa gerekli talimatlar verilmiş olup soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.”

KARAAL'IN EŞİ CANLI YAYINDA ANLATTI

Kaçırılan Erhan Karaal'ın eşi Ayşe Karaal, Halk TV canlı yayınında olay saatlerinde yaşananları anlattı. Eşini kaçıranların kullandığı aracın Maltepe Altıntepe mahallesinde 3 gündür hareketsiz duran bir aracın benzeri olduğunu ve plakasının kopyalandığını ifade etti.

Ayşe Karaal, yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Dün akşam eşimle sahile inecektik. Kızım bisikletini bağlaması için onlar önden gittiler. Sonra kızımın yanındayken iki kişi, yani bir arabada 4 ya da 5 kişi vardı. İki kişi eşimi kıstırıp, kafasına vurup arabanın içine attı. O sırada bizim apartmandan gelen komşum ‘Erhan, Erhan’ diye bağırdı. Hepimiz dışarı çıktık, hemen 153’ü aradık. Sağ olsun polis ekipleri anında müdahale etti. Ama dün akşam saat 9’dan beri eşim Erhan Karaal’a hiçbir şekilde ulaşamadık.”

Olayın ardından komşuların da sokağa çıktığını belirten Karaal, bir komşusunun kaçıran aracı takip etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. Ayşe Karaal, komşularının aracın plakasını ve modelini not ettiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Komşumuz arabanın plakasını ve modelini tespit etmişti. Daha sonra polis memurlarımız aynı aracın birebir aynısını Altıntepe tarafında buldu. Ancak bize verilen bilgiye göre o araç üç gündür hiç çalıştırılmamış. Muhtemelen aynı model ve aynı plakaya sahip ikinci bir araç hazırlanmış ve kaçırma olayında o kullanılmış.”

"TELEFON SİNYALİ KARTAL’DA TESPİT EDİLDİ"

Ayşe Karaal, eşinin telefonundan son olarak Kartal civarında sinyal alındığını da belirterek, polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Karaal, “Kızımın telefonunda uygulama olduğu için oradan gördü. "Anne" dedi, "babamın telefonu açılmış" dedi. Telefon sinyallerine Kartal tarafından ulaşıldı. Biz de bir umutla koştura koştura oraya gittik ama açık bir arazi. Polisler o bölgede de araştırmalarını sürdürüyor ancak henüz bir sonuç alınamadı. Eşim dün saat 21.00’den bu yana kayıp” dedi.

"HİÇBİR HASMIMIZ, ALACAĞIMIZ, VERECEĞİMİZ YOK"

Eşlerinin herhangi bir husumeti bulunmadığını vurgulayan Ayşe Karaal, Erhan Karaal’ın hem önceki iş hayatında hem de görev yaptığı kurumlarda dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla tanındığını söyledi.

Şüphelendikleri bir kişinin olmadığını ifade eden Ayşe Karaal şunları söyledi:

"Bizim hiçbir hasmımız, alacağımız, vereceğimiz yoktur. Eski çalıştığı yerde de, şu an görev yaptığı kurumda da herkesle konuşuldu. Herkes onu efendi, saygılı, işini iyi yapan, dürüst ve örnek gösterilecek bir insan olarak anlatıyor. Eski patronunun söylediği bir söz vardı; ‘Erhan’ı öldürseniz bile, eğer o kurumun yararına değilse o imzayı asla atmaz.’ Yeni genel müdürüyle de görüştüğümde aynı şeyleri söyledi. Erhan’ın dürüstlüğünü ve işine bağlılığını anlattı. Onu tanıyan herkes benzer şeyleri söylüyor"

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması ve Erhan Karaal’ı bulmaya yönelik çalışmaları devam ediyor.