İBB davasında 53. gün! Tutukluluk incelemesi yapılacak

İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 414 kişinin yargılandığı İBB davasında 53. duruşma başladı. Bugün görülen 53’üncü duruşmada sanık savunmalarının alınmasının ardından mahkemenin tutukluluk incelemesi yapması bekleniyor.

"BÖYLE BİR ÖRGÜT YOK"

Davanın dünkü duruşmasında İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce savunma yaptı. Gökce, "Madem çıkar amaçlı bir örgüt var, ben ne kazandım? Ne para kazanmışım ne makam elde etmişim ne de siyasi hedefime ulaşmışım. Ya ben hiçbir çıkar elde etmeden 15 aydır hapiste yatan geri zekalı biriyim ya da ortada böyle bir örgüt yok" dedi.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay İBB davasının 53. duruşmasında yaşananları anbean aktarıyor...