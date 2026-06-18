İsmail Kartal'ın ilk icraatı belli oldu: Hemen geri çağırdı

Fenerbahçe'nin efsanevi isimlerinden Dusan Tadic, kulüp kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. BAE ekibi Al-Wahda ile yollarını ayırması an meselesi olan Sırp yıldızın telefonu, farklı kulüplerden gelen tekliflerle adeta susmak bilmiyor.

AL-WAHDA İLE YOLLARIN AYRILMASI AN MESELESİ

Sharjah Sports'un haberine göre Al-Wahda, Tadic ile oyuncunun talebi doğrultusunda sözleşmeyi karşılıklı feshetme konusunda mutabakata vardı. Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki macerasını noktalamaya hazırlanan 36 yaşındaki futbolcunun önünde birden fazla seçenek beliriyor.

KARTAL'DAN SÜRPRİZ TEKLİF: TEKNİK HEYETE DAVET

Fenerbahçe teknik direktörlüğüne yeniden dönen İsmail Kartal'dan Tadic'e beklenmedik bir hamle geldi. A Spor'un haberine göre Kartal, iki gün önce eski öğrencisiyle telefon görüşmesi gerçekleştirerek ona teknik heyette görev almayı teklif etti. Sarı-lacivertli kulüpte birlikte çalışan ve başarılı bir dönem geçiren iki ismin görüşmesinde Tadic'in futbol sonrası kariyer planları da masaya yatırıldı. Kartal ile Tadic arasındaki sıkı iletişimin, bu teklifin zeminini çoktan hazırladığı değerlendiriliyor.

ALMANYA VE SIRBISTAN'DAN KULÜP TEKLİFLERİ

Aktif futbol kariyerini sürdürmeyi de değerlendiren Tadic'e Avrupa'dan somut talepler geliyor. Almanya'nın köklü kulübü Schalke ile Sırp devi FK Vojvodina'nın Tadic için harekete geçtiği belirtildi. Memleketi Sırbistan'a dönme seçeneğinin de masada olması, kararı daha da zorlu hale getiriyor.

KARAR GÜNÜ YAKLAŞIYOR

Önünde teknik direktörlük yardımcılığı, Avrupa kulüpleri ve memlekete dönüş gibi birbirinden farklı seçenekler bulunan Tadic'in önümüzdeki günlerde geleceğine ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Sırp yıldızın tercihi, hem Fenerbahçe camiasını hem de Avrupa futbol gündemini yakından ilgilendiriyor.