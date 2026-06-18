Son Dakika | İzmir Büyükşehir'de istifa dalgası büyüyor: Tugay'ın ardından ayrıldıklarını açıkladılar

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden alıp kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle başlayan süreç, yerel yönetimin üst kademelerinde art arda istifalara yol açtı.

BAŞKAN VEKİLİ ZAFER LEVENT YILDIR DA GÖREVİ BIRAKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün akşam saatlerinde CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna resmen duyurmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MECLİS ÜYELERİ DE GÖREVLERİNDEN AYRILDI

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CHP Meclis üyesi Mustafa Özuslu ve CHP Meclis Üyesi Atilla Baysak da görevlerinden ve partilerinden istifa eden isimler arasında yer alıyor.