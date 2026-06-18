Son Dakika | İzmir Büyükşehir'de istifa dalgası büyüyor: Tugay'ın ardından ayrıldıklarını açıkladılar
Son dakika haberi... İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın CHP'den istifa etmesinin ardından Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ile meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak da görevlerinden ve partilerinden istifa etti.
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Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ü görevden alıp kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmesiyle başlayan süreç, yerel yönetimin üst kademelerinde art arda istifalara yol açtı.
BAŞKAN VEKİLİ ZAFER LEVENT YILDIR DA GÖREVİ BIRAKTI
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün akşam saatlerinde CHP'den istifa ettiğini kamuoyuna resmen duyurmasının ardından, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır da görevinden istifa ettiğini açıkladı.
MECLİS ÜYELERİ DE GÖREVLERİNDEN AYRILDI
Cumhuriyet gazetesinin haberine göre, CHP Meclis üyesi Mustafa Özuslu ve CHP Meclis Üyesi Atilla Baysak da görevlerinden ve partilerinden istifa eden isimler arasında yer alıyor.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi