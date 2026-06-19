Son Dakika | Erhan Karaal'ın kaçırılma anının en net görüntüsü ortaya çıktı!

İBB Kültür A.Ş. yöneticisi Erhan Karaal’ın Maltepe’de kaçırıldığı anlara ilişkin en net güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Karaal’ın 3 kişi tarafından zorla araca bindirildiği görüldü.

Erhan Karaal’ın kaçırılma anına ilişkin tüm anların görüldüğü kayıtlar ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Karaal’ın telefonla konuşarak kaldırımda yürüdüğü sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından durdurulduğu görülüyor.

Görüntülerde 3 kişinin Karaal’ın koluna girerek onu caddeye gelen araca götürdüğü anlar yer aldı. Karaal’ın araca bindirilmesinin ardından otomobilin caddeden uzaklaştığı görüldü.

ELLERİ VE KOLLARI BAĞLI BULUNDU

İstanbul’un Maltepe ilçesinde önceki gün saat 21.00 sıralarında kaçırılan Karaal için ihbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Karaal’ın 3 kişi tarafından darbedilerek zorla araca bindirildiği belirlendi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, Karaal’ın Tuzla’da bir inşaatta alıkonulduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen polis, Erhan Karaal’ı sağ olarak kurtardı.

Karaal atıl durumdaki prefabrik bir yapıda elleri ve kolları bağlı hâlde bulundu. Polis ekipleri tarafından kurtarılan Karaal, sağlık kontrolü ve tedavi amacıyla hastaneye götürüldü.

Karaal’ın bulunduğu yapıda silahlı bir şüpheli de yakalandı. Şüphelinin ifadesinde bölgeye yemek getirdiğini söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelinin 22 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Karaal’ın kaçırılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 8’e yükseldi. Emniyet birimlerinin olayın arka planı ve şüphelilerin bağlantılarına ilişkin geniş çaplı soruşturmayı sürdürdüğü öğrenildi.