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Halk TV Spor VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı

VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı

VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon öncesi alınan kararı resmen açıkladı. Açıklamada Zehra Güneş ve Cansu Özbay da yer aldı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı - Fotoğraf: 1
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VakıfBank Voleybol Takımı, altın sezonlarından birini yaşadı. Sarı siyahlı takım geçen sezonu 3 kupayla tamamladı.

VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı - Fotoğraf: 2
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Önce Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan VakıfBank, ardından Sultanlar Ligi'ni de şampiyon olarak tamamladı.

VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı - Fotoğraf: 3
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VakıfBank, finalde bir diğer Türk takımı Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek Avrupa Şampiyonu da oldu.

VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı - Fotoğraf: 4
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Sarı siyahlı kulüp, şampiyon kadroyla ilgili yeni sezon için kararını resmen açıkladı.

VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı - Fotoğraf: 5
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Açıklamada, "Voleybolda geçen sezonun 3 kupalı şampiyonu VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan oyunculardan 11’iyle yola devam ediyor" denildi.

VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı - Fotoğraf: 6
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Sarı siyahlılarda; orta oyuncu kaptan Zehra Güneş, smaçör Helena Cazaute, pasör Cansu Özbay, orta oyuncu Berka Buse Özden, libero Aleksandra Jegdic, orta oyuncu Deniz Uyanık libero Aylin Sarıoğlu Acar ve pasör çaprazı Tijana Boskovic’in sözleşmeleri uzatıldı.

VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı - Fotoğraf: 7
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Smaçörler Marina Markova ve Katarina Dangubic’in sözleşmeleri devam ederken altyapıdan yetişen ve A Milli Takım kadrosunda yer alan Aylin Uysalcan da yeni sezonda A takım kadrosunda yer alacak. 16 yaşındaki pasör çaprazı, geçtiğimiz sezon çifte lisansla mücadele etmişti.

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