VakıfBank resmen açıkladı: Zehra Güneş ve Cansu Özbay kararı
VakıfBank Spor Kulübü, yeni sezon öncesi alınan kararı resmen açıkladı. Açıklamada Zehra Güneş ve Cansu Özbay da yer aldı.
VakıfBank Voleybol Takımı, altın sezonlarından birini yaşadı. Sarı siyahlı takım geçen sezonu 3 kupayla tamamladı.
Önce Kupa Voley'de mutlu sona ulaşan VakıfBank, ardından Sultanlar Ligi'ni de şampiyon olarak tamamladı.
VakıfBank, finalde bir diğer Türk takımı Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek Avrupa Şampiyonu da oldu.
Sarı siyahlı kulüp, şampiyon kadroyla ilgili yeni sezon için kararını resmen açıkladı.
Açıklamada, "Voleybolda geçen sezonun 3 kupalı şampiyonu VakıfBank Spor Kulübü, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan oyunculardan 11’iyle yola devam ediyor" denildi.
Sarı siyahlılarda; orta oyuncu kaptan Zehra Güneş, smaçör Helena Cazaute, pasör Cansu Özbay, orta oyuncu Berka Buse Özden, libero Aleksandra Jegdic, orta oyuncu Deniz Uyanık libero Aylin Sarıoğlu Acar ve pasör çaprazı Tijana Boskovic’in sözleşmeleri uzatıldı.
Smaçörler Marina Markova ve Katarina Dangubic’in sözleşmeleri devam ederken altyapıdan yetişen ve A Milli Takım kadrosunda yer alan Aylin Uysalcan da yeni sezonda A takım kadrosunda yer alacak. 16 yaşındaki pasör çaprazı, geçtiğimiz sezon çifte lisansla mücadele etmişti.