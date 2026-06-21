BYD’den sürüş menzilini uçuracak alüminyum hamlesi

Elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda, her ekstra kilo daha az menzil, daha düşük verimlilik ve daha uzun şarj süreleriyle daha az sürüş anlamına gelir. Tesla , Porsche ve hafif yapıya yatırım yapan diğer şirketlerdeki mühendisler, tüm bu teknik özellikleri iyileştirmeyi hedefliyor.

ALÜMİNYUM ÇELİKTEN DAHA MI DAYANIKLI?

BYD, görünüşe göre Çin'in havacılık sektöründen gelen düşük basınçlı döküm sürecini keşfetmiş. Asıl önemli haber, alüminyumun kendisi değil, Çinli marka ve tedarikçi Hangte'nin iş birliğiyle geliştirilen üretim yöntemi. Metal, kalıba yavaşça itiliyor, bu da daha az boşluk ve daha yoğun bir yapı sağlıyor. Böylece, çeliğe kıyasla korozyon direncine ek olarak, ağırlık artışı olmadan daha yüksek mukavemet elde ediliyor.

Verilen bilgilere göre , parça sayısı 251'den 119'a düşürülmüş , arka kısımdaki 67 parça ise tek bir döküm halinde birleştirilmiştir. U8L modelinde ise ağırlık 56 kg azalmış ve burulma rijitliği benzer boyutlardaki araçların şasilerine göre % 50 daha iyi hale gelmiştir.

Tüm bunlardan sonra hangi sonuca varıyoruz? Çelik, otomatik olarak daha güçlü bir yapı anlamına gelmiyor. Teknoloji her seviyede ilerliyor ve çok yönlü faydalar sağlayan yeni öneriler sürekli olarak ortaya çıkmaya devam edecek.