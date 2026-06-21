İsmail Kartal'ın yardımcıları belli oldu

Fenerbahçe'de 4. kez teknik direktörlük görevine getirilen ismail Kartal'ın yeni sezonda birlikte çalışacağı yardımcıları belli oldu.

Kartal'ın birinci yardımcısının Dirk Kuyt olduğu belirtilmişti. Yönetici Cihan Kamer, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak. Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. ‘Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum’ dedi" ifadelerini kullanmıştı.

İSMAİL KARTAL'IN YARDIMCILARI

Kartal'ın ekibinde yer alacak diğer teknik adamlar da belli oldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; İsmail Kartal'ın diğer yardımcıları ise şöyle:

Kerem Güneş, Haluk Kaplan, Sercan Terzioğlu, Cengiz Sirkan, Emre Kartal, Kutay Arslan, Murat Zeki Göle, Melikşah Sezgin, Hasan Gültekin.