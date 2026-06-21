Almanlar itiraf etti sırada Çin: Haydi Filenin Sultanları Türkiye için
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Almanya'yı yendi. Almanlardan maç sonrası itiraflar geldi. Sırada Çin var.
Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi Ankara etabında 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazandı.
Karşılaşmanın setleri 18-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-13 tamamlandı.
Millilerimizin takım halinde inanılmaz bir mücadele sergiledikleri maçın en skorer ismi Melissa Vargas oldu. Melissa, maçı 32 sayı yaparak tamamladı.
Türkiye'nin geri dönüş setinde aldığı sayılarla önemli rol oynayan ve maçı 15 sayı ile bitiren İlkin Aydın, "Biz Türkiye'yiz ve her an her şey yapabiliriz. Nefes kesici bir maç oldu. Müthiş bir karşılaşmaydı. Almanya'yı da tebrik edederim. Maça gerçekten çok iyi giriş yaptılar. Ama biz de blok-defans sistemimizi düzelttikten sonra daha iyi oynamaya başladık. Gerçekten nefes almaya fırsat bulamadığımız çok uzun ralliler oldu. Ama bu kadar eğlenceli ve çekişmeli bir maçta gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koyduk bence. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.
Sinead Jack Kisal da 12 sayıyla öne çıkan oyunculardan oldu. Jack, "Takım arkadaşlarıma baktım ve pes etmemenin bu pozitif enerjisini hissettim" diye konuştu.
Kaptan Gizem Örge de şunları söyledi: "Zaten pes etmek bizim ruhumuzda yok. Yani bunu konuşmaya bile gerek yoktu. O yüzden her sayı için mücadele ettiğimiz bir maçtı. Gurur duyuyorum."
Maçtan sonra Almanlardan da itiraflar geldi. Alman oyuncular, "Çok zorlu bir rakip. Türkiye güçlü. İnanılmaz" derken başantrenör Giulio Bregoli de hem Santerelli'yi hem de Filenin Sultanları'nı tebrik etti.
Bregoli, galibiyete yaklaştıklarını belirtirken, "Ancak Türkiye bırakmadı. Çok güçlü ve inatçı bir takım" dedi.
Filenin Sultanları Milletler Ligi Ankara etabındaki son maçta bu akşam Çin'le karşı karşıya gelecek. Maç saat 19.30'da başlayacak.