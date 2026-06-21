Almanlar itiraf etti sırada Çin: Haydi Filenin Sultanları Türkiye için

4 9

Türkiye'nin geri dönüş setinde aldığı sayılarla önemli rol oynayan ve maçı 15 sayı ile bitiren İlkin Aydın, "Biz Türkiye'yiz ve her an her şey yapabiliriz. Nefes kesici bir maç oldu. Müthiş bir karşılaşmaydı. Almanya'yı da tebrik edederim. Maça gerçekten çok iyi giriş yaptılar. Ama biz de blok-defans sistemimizi düzelttikten sonra daha iyi oynamaya başladık. Gerçekten nefes almaya fırsat bulamadığımız çok uzun ralliler oldu. Ama bu kadar eğlenceli ve çekişmeli bir maçta gerçekten çok iyi bir oyun ortaya koyduk bence. Bu yüzden çok mutluyuz" dedi.