ATM’lerin artık ücretsiz olacağı tarih açıklandı

Güneydoğu Asya’nın öncü ekonomilerinden birinde, finansal hizmetlere erişimi kolaylaştırmak ve halkın üzerindeki mali yükü hafifletmek amacıyla devrim niteliğinde bir adım atıldı. 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla, Malezya'daki tüm yerli ve yabancı banka kartı sahipleri, ortak ATM'ler ile Akıllı Nakit Yatırma/Çekme Makinelerinden (Smart Recycler Machines) yapacakları bankalararası nakit çekim işlemlerinde artık komisyon ödemeyecek. 1 RM (yaklaşık 0,22 dolar) tutarındaki işlem ücretinin kaldırılmasıyla, vatandaşlar ülke çapına yayılan 14 bini aşkın noktada tamamen ücretsiz bir şekilde nakit paraya ulaşabilecek.

Söz konusu karar; Ülkenin Bankalar Birliği (ABM), İslami Bankacılık ve Finans Kuruluşları Birliği (AIBIM), Kalkınma Finans Kurumları Birliği (ADFIM) ve Ödemeler Ağı (PayNet) gibi sektörün zirvesindeki çatı kuruluşların ortak konsensüsüyle yürürlüğe girdi.

Katılım Finans ve Sosyal Dayanışma Perspektifi Finans otoriteleri, nakit paranın ticari hayattaki ve günlük yaşamdaki vazgeçilmez yerini göz önünde bulundurarak, bu adımı İslami finans ilkelerinden olan "teberru" (bağış/ikram) ve "teavün" (dayanışma) ruhuna dayandırıyor. Temel finansal araçların toplumun her kesimi için daha ekonomik ve ulaşılabilir kılınması, finansal kapsayıcılığı artıran önemli bir sosyal sorumluluk hamlesi olarak görülüyor. Diğer taraftan bankacılık sektörü, uzun vadeli "nakitsiz ve dijital toplum" vizyonundan ödün vermediklerini; güvenli, hızlı ve yenilikçi dijital ödeme altyapılarını geliştirmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini de ifade ediyor.