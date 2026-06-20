Silivri Belediyesi'nde başkanvekili seçimi günü: İlk tur sonuçları belli oldu



CHP'li belediyelere yönelik son operasyonlar kapsamında Silivri belediye başkanı Bora Balcıoğlu tutuklanmıştı. Bakanlık tarafından da görevden uzaklaştırılan başkanın yerine bugün belediye meclisinde oylama yapılacak.

İLK TUR SONUÇLANDI

Silivri Belediyesi'nde ilk tur sonuçları belli oldu. 25 üyenin oy kullandığı seçimde CHP'nin adayı Yalçın Ekici 20 oy aldı. Seçimde 5 oy boş kullanıldı. CHP Grubu, Yalçın Ekici'yi aday gösterirken, AKP grubu aday çıkarmadı, MHP grubu ise toplantıya katılmadı. Oylama başladı. AKP Grubu boş oy kullandı.

İlk tur sonuçları:

Yalçın Ekici: 20 oy

Boş/Geçersiz: 5 oy

SEÇİM SAAT 10.00'DA BAŞLADI

İstanbul Valiliği tarafından açıklanan planlamaya göre, Silivri İlçe Belediye Meclisi saat 10.00'da toplanarak başkanvekilini seçmek için sandık başına gitti.

Yerel seçimlerde Silivri Belediye Meclisi'nde CHP çoğunluğu elinde bulunduruyor. Cumhur İttifakı üyeleri ise 10 kişi. Belediyenin resmi internet sayfasında CHP'li üye sayısı 20, AKP'li üye sayısı 5, MHP'li üye sayısı ise 5 olarak biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen bürokratlar hakkında karar verilmiş, Balcıoğlu ile birlikte birçok isim tutuklanırken bazı kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Mahkemenin tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı, Balcıoğlu'nun dosyada yer alan "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" iddiası nedeniyle geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Valiliği de 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümleri doğrultusunda Silivri Belediye Meclisi'nin belediye başkanvekili seçimi için toplanacağını duyurmuştu.