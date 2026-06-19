Son Dakika | Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilmişlerdi: 3 komutan göreve geri dönüyor

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı yemin ile ilgili soruşturmada ihraç edilen Tabur Komutanı Halit Türkoğlu hakkındaki ihraç kararı iptal edildi.

Böylece kılıçlı yemin soruşturmasında haklarında verilen ihraç kararı iptal edilen komutan sayısı üçe yükseldi.

KILIÇLI YEMİN SORUŞTURMASINDA FLAŞ GELİŞME

Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'te AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı mezuniyet töreninde kılıçlı yemin ettikleri gerekçesiyle aralarında dönem birincisinin de bulunduğu 5 teğmen, komutanlarıyla birlikte ihraç edilmişti.

"Hizmete engel davranışta bulunmak" suçlamasıyla ihraç edilen isimlerden Tabur Komutanı Halit Türkoğlu hakkında mahkemeden flaş bir karar çıktı.

KOMUTANIN İHRACI İPTAL EDİLDİ

Mahkeme; Türkoğlu ile birlikte diğer iki komutanın ihracını, hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti.

Tabur Komutanı Halit Türkoğlu

Türkoğlu hakkındaki karar ile birlikte ihraçları iptal edilen komutan sayısı üçe yükseldi. Daha önce de Albay Alper Topsakal ile Binbaşı Murat Ertürk'ün ihraçları iptal edilmişti.