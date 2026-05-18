Son Dakika | MSB'nin itirazı kabul edildi: Teğmen Deniz Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Kara Harp Okulu mezuniyetinde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçlı yemin ettikten sonra ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkındaki göreve iade kararı, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) itirazı üzerine durduruldu.

Sözcü'de yer alan habere göre; daha önce göreve başlayan Demirtaş, istinaf incelemesi sonuna kadar görev yapamayacak, nihai kararı istinaf belirleyecek.

13 MART'TA GÖREVE DÖNMÜŞTÜ

30 Ağustos 2024'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" dedikleri için TSK'dan ihraç edilen beş teğmenden biri olan Deniz Demirtaş; Ankara 21. İdare Mahkemesinin oy birliğiyle verdiği iptal kararının ardından, geçtiğimiz 13 Mart'ta görevine iade edilmişti.