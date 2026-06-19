Son dakika | CHP İzmir il binasında arbede! Atanmış ekip binaya girmek isteyince ortalık karıştı

Butlan yönetimi, CHP İzmir İl Başkanlığı yönetimini görevden aldıktan sonra atanan isimler örgüt binasına girmek istedi. CHP'liler ve seçilmiş başkan Çağatay Güç, atanan Utku Gümrükçü ve ekibini "Yazıklar olsun" diyerek binadan kovdu. Elinde çiçekle girmeye çalışan Gümrükçü'ye CHP'liler, "Hadi hadi ne partilisi" diyerek tepki gösterirken bir yandan da yuhaladılar.

AKILLARA İSTANBUL VE ANKARA'DAKİ GÖRÜNTÜLER GELDİ...

İzmir’de yaşanan bu görüntüler, daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi’nde yaşanan tartışmalı süreçleri yeniden gündeme getirdi. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yapılan atama sonrası yaşanan bu gerilim , polisin CHP Genel Merkezi’ne girdiği anları hatırlattı. Genel merkeze girildiği gün, butlan destekçileri polis koridorunda içeri girmeye çalışmış ama partililer tarafından engellenmişti. Ardından polis, zorla binaya girmişti.

Partililerin örgüt binasına almadığı Utku Gümrükçü’nün bu gelişmenin ardından nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.

BUTLANA İZMİR'DE TEPKİ BÜYÜK OLDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, butlanın atamasına da tepki göstererek CHP'den istifa etmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Zafer Levent Yıldır ile belediye meclis üyeleri Mustafa Özuslu ve Atilla Baysak ve CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik de Tugay'ın ardından partilerinden istifa etmişti.