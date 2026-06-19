Cemil Tugay'dan yeni parti açıklaması: Kurulursa geçerim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP’den istifasının ardından olası yeni parti tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir mesaj verdi. Belediye başkanlığı görevini bağımsız sürdüreceğini açıklayan Tugay, Özgür Özel’in yeni bir parti kurması hâlinde katılabileceğini belirterek, siyasi yol haritasında CHP liderinin alacağı kararların belirleyici olacağını söyledi.

Cemil Tugay, mutlak butlan sürecinde CHP'de yaşananları gerekçe göstererek partisinden istifa etti. Belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklayan Tugay, gelecekte koşulların değişmesi halinde CHP'ye geri dönmeyi umut ettiğini ifade etti.

Olası yeni parti sürecinde tercihinin ne olacağı merak konusu olan Tugay, Özgür Özel'in alacağı kararı işaret ederek yanıtı verdi.

CEMİL TUGAY'DAN YENİ PARTİ AÇIKLAMASI: KURULURSA GEÇERİM

Gazeteci Yağız Barut'a konuşan Tugay, parti yönetiminin atamalar, görevden almalar ve ihraç kararlarıyla CHP'yi yeniden şekillendirmeye çalıştığını öne sürdü. Bu nedenle parti içerisinde siyaset yapma imkanının ortadan kalktığını savunan Tugay, istifasından birkaç gün önce CHP'den ayrılmayı düşünmediğini ancak yaşanan gelişmelerin kararını değiştirdiğini söyledi.

Tugay, CHP lideri Özgür Özel ile yakın ilişki içinde olduklarını ve değişim kurultayından bu yana birlikte hareket ettiklerini belirtti. Özel'in alacağı kararların kendisi açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Tugay, kurulduğu takdirde yeni partiye katılacağını açıkladı.

Tugay ayrıca, parti içindeki mevcut yönetimden gelen eleştirilerin kendisi açısından bir önem taşımadığını da sözlerine ekledi.