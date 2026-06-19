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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu'nun nasıl aday olduğu belli oldu: Altılı Masa'da neler konuşulduğunu tek tek açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun nasıl aday olduğu belli oldu: Altılı Masa'da neler konuşulduğunu tek tek açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanlığına nasıl aday olduğu belli oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, hala merak edilen o süreçte Altılı Masa'da neler konuşulduğunu tek tek açıkladı.

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Kılıçdaroğlu'nun nasıl aday olduğu belli oldu: Altılı Masa'da neler konuşulduğunu tek tek açıkladı
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Altılı Masa'da yaşanan aday belirleme süreci hala merak edilenler arasında yer alırken yanıt masanın ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan geldi.

KILIÇDAROĞLU'NUN NASIL ADAY OLDUĞU BELLİ OLDU

Nagehan Alçı'ya konuşan Gültekin Uysal, kamuoyunda sıkça dile getirilen Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığına ilişkin önerilerin masada gündeme geldiğini ancak Kılıçdaroğlu cephesinde sonuç vermediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun nasıl aday olduğu belli oldu: Altılı Masa'da neler konuşulduğunu tek tek açıkladı - Resim : 1

Uysal, adaylık tartışmaları sırasında Kılıçdaroğlu'nun net bir tavır ortaya koyduğunu belirterek, "Partinin genel başkanı benim, benim iradem bu istikamette" görüşünü dile getirdiğini söyledi.

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Altılı Masa sürecinde İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı yönünde değerlendirmeler yapılmasına rağmen Kılıçdaroğlu kendi adaylığı konusunda geri adım atmadı.

ALTILI MASADA NELER KONUŞULDUĞUNU TEK TEK AÇIKLADI

Seçim sürecinde özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı kamuoyunda sıkça tartışılmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun nasıl aday olduğu belli oldu: Altılı Masa'da neler konuşulduğunu tek tek açıkladı - Resim : 3

Altılı Masa sürecinde bu yönde yapılan girişimlerin ve önerilerin sonuçsuz kaldığını ifade eden Gültekin Uysal, Kılıçdaroğlu’nun adaylık iradesini değiştiremediklerini açıkladı.

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Uysal'ın açıklamaları, Kılıçdaroğlu'nun adaylığının şekillenme sürecindeki tavrını ve 2023 seçimleri öncesinde muhalefet cephesinde yaşanan adaylık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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