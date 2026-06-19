Kılıçdaroğlu'ndan vekillere mektup: Kişisel ikbalin ötesine geçmek gerekiyormuş

Mahkeme'nin verdiği mutlak butlan kararının ardından CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu CHP’li milletvekillerine gönderdiği mektupta "Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur" dedi.

"KIRGINLIĞA ORTAM HAZIRLAMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Kılıçdaroğlu'nun milletvekillerine yolladığı mektup şöyle:

"Değerli Milletvekili, Sevgili Yol Arkadaşım;

Bizler, hep beraber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimci mirasını yüreğinde taşıyan güçlü bir kadroyuz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir siyasi partiden çok daha fazlası olduğunu, bu toprakların adalet, demokrasi ve bağımsızlık hafızasının bu şerefli çatıda vücut bulduğunu çok iyi biliyoruz.

Zorlu ve hassas bir süreçten geçiyoruz. Hepinizin omuzlarındaki yükün ağırlığını derinden hissediyorum. Siyasette iklimin sertleştiği dönemlerde, kişisel ikbal çabalarının ve anlık reflekslerin ötesine geçerek, tam bir kurumsal ciddiyet ve sarsılmaz bir birliktelikle hareket etmemiz gerekir. Partimizin kuralları, tüzüğü ve grup iç yönetmeliği, sadece olağan zamanların mevzuatı değil, olağanüstü koşullarda da parti disiplinimizi koruyan ve bizlere rehberlik eden ortak sözleşmemizdir. Taşıdığımız her türlü unvan ve makamın sınırları, yetkileri ve sorumlulukları partimizin ilgili metinlerinde net bir şekilde düzenlenmiştir. Bu kurumsal çerçeve bizim ortak hukukumuzdur.

Bu süreçte temel amacım, sizlerin Meclis’teki güçlü iradesi ve emeğini koruyarak, partimizin kurumsal itibarını en üst düzeyde tutmaktır. On milyonlarca yurttaşımız; partimizin temsil ettiği değerlere inanmakta, çocuklarını cumhuriyetin aydınlık geleceğine emanet etmek istemekte, bu topraklarda insanca ve hakça bir düzenin özlemiyle yaşamaktadır.

Hiçbir kırgınlığa, hiçbir dağınıklığa ortam hazırlama lüksümüz yoktur. Geleceğimizi inşa edeceğimiz bu tarihi eşikte, kenetlenmeye ve dilimizi her zamankinden daha birleştirici kılmaya özen göstermemiz gerekmektedir.

Sahip olduğunuz siyasi olgunluk ve sorumluluk bilinciyle ortak mücadelemize kattığınız ve katacağınız tüm değerler için yürekten teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Yolumuz açık olsun. Saygılarımla"

111 VEKİLİ: PARTİYİ MAHKEME DEĞİL DELEGE BELİRLER

Kılıçdaroğlu'nun "kişisel ikbalin ötesine geçme" ve "grup disiplini" çağrısı yaptığı CHP Meclis Grubunda ise milletvekilleri, 1 Haziran tarihinde yayımladıkları ortak bildiriyle kendi iradelerini açıkça ortaya koymuştu.

CHP’nin 138 milletvekilinden 111’i, imzaladıkları “Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Ortak Açıklaması” ile partinin mahkeme kararlarıyla dizayn edilmesini reddetti. Seçilmiş milletvekilleri, yargı kararıyla gelen yönetime karşı delegenin gücünü savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 28. Dönem seçilmiş milletvekilleri olarak; partimizin, Anayasa’ya ve hukuk devleti ilkelerine aykırı mahkeme kararlarıyla şekillendirilmesini asla kabul etmiyoruz.”

“Partimizin yönüne, rotasına, kaderine ve yönetimine karar verecek olan yegâne güç; üyelerimizin arasından seçimlerle süzülerek gelen delegelerimizdir.”

SEÇİME GİREMEME RİSKİNE KARŞI 12 TEMMUZ ÇAĞRISI

Meclis grubunun büyük çoğunluğunu oluşturan 111 milletvekili, partinin 25 Temmuz 2026’ya kadar kurultay gerçekleştirmemesi halinde seçimlere katılamama riski taşıdığına dikkat çekti. Yargı kararları üzerinden yaşanan bu sürecin partiye zarar vermemesi için ortak metinde net bir tarih verildi:

“Bu kapsamda; Cumhuriyet Halk Partisi’nin iradesinin yeniden ve tartışmasız biçimde tecelli etmesi amacıyla Olağanüstü Kurultay’ın 12 Temmuz 2026 Pazar günü toplanması çağrısında bulunuyoruz.”