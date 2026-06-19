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Halk TV Türkiye Son Dakika | İstanbul'da Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı

Son Dakika | İstanbul'da Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı

Son dakika haberi... İstanbul'da M4 metro hattı Sabiha Gökçen havalimanı yönünde metro raydan çıktı.

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İstanbul'da Kadıköy ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sefer yapan M4 metro hattında bir trenin raydan çıktı.

Bostancı İstasyonu'nda meydana gelen olayda, yolcular kendi imkanlarıyla tahliye edildi.

Son Dakika | İstanbul'da Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı - Resim : 1

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Akşam saatlerinde meydana gelen olayın ardından Bostancı durağına itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Kaza ile ilgili Metro İstanbul'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlara yer verildi:

"M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır."

Son Dakika | İstanbul'da Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı - Resim : 2

İL SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner de "M4 Kadıköy–Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı’nda meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık Ekibi ve UMKE personeli yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz olay yerinde gerekli sağlık tedbirlerini almış olup, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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