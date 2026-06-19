Hacıosmanoğlu'na 15 milyon euro sorusu: "Yok Bodrum'u verelim!"

A Milli Takım, Dünya Kupası'nda yarın oynayacağı Paraguay maçına hazırlanırken, gazeteci Serhat Ulueren çok çarpıcı iddialarda bulundu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na seslenen Ulueren, Telegol'deki programında kaynağının da Süleyman Hurma olduğunu söyledi.

"15 MİLYON EURO VERİLDİ Mİ, VERİLMEDİ Mİ?

Serhat Ulueren, şunları söyledi:

"Bizim vatan sevgimiz hep duygusal mı yani? (Eliyle para işareti yapıyor). Duygusala mı gidecek yani bu iş? 15 milyon euro milli takımımızın dünya kupasına katılma primi verilmiş oyunculara.

Şimdi ben Türkiye'ye şunu soruyorum: Bu para gerçekten Kosova'yı, Romanya'yı, Gürcistan'ı ve Bulgaristan'ı yendik ve Dünya Kupası'na gittik diye 15 milyon euro verilmişse ben bir Türk vatandaşı olarak buna itiraz ediyorum.

Bu bayrak, bu ay yıldız gururla taşınabilecek ve asla pazarlık konusu yapılamayacak şeydir. Geçmişte yapanların o rezillik onlara aittir. Ben milli takım Dünya Kupası'na gittiği için veririm sembolik bir para veririm. Ama 15 milyon euro vermem. Bodrum'da villa da vermem.

İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir tane sorum var. Haber kaynağımın adını söylüyorum: Süleyman Hurma. 15 milyon euro milli takım Dünya Kupası'na gittiği için prim verildi mi verilmedi mi? Haber kaynağım Süleyman Hurma. Verildiğini söyledi. Bak isim verdim. Doğru mu, değil mi? Lütfen çıkıp bunu açıklayın.

O zaman kardeşim biz şimdi buna 15 milyon euro verirsek Paraguay'ı Amerika'yı yendik veya yenemedik. Çıktık bir şekilde. Tekrar prim. 32'den 16'ya kaldık tekrar prim. 16'dan çeyreğe kaldık tekrar prim. Yarıdan finale kaldık, Dünya Kupası'nı aldık! Bu nedir abi? Bunun sonu yok.

Bu paralar kolay kazanılmıyor arkadaşlar. O zaman vatan sevgimiz, bayrak sevgimiz hep duygusal mı? Yani duygusala mı gidecek bu iş? (Eliyle para işareti yapıyor.)

Büyük paralar verelim, primler verelim. Yok Bodrum'u verelim abi! Arda Güler'e Bodrum'u verelim. Hakan Çalhanoğlu'na Marmaris'i hediye edelim. Kenan Yıldız'a da Kaş'ı hediye edelim. Antalya'yı da bütün takıma bölüştürelim. Hepsine oradan parsel parsel adacıklar verelim. Bir bunu yapmadık. Lütfen herkes aklını başına alsın. Bu iş para, prim olayı değil. Bu iş gönül, sevda, bayrak işidir. Ben bir Türk vatandaşı olarak hakkımı helal etmiyorum."