Kılıçdaroğlu: CHP'lilerin dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e gelirse evet oyu veririz

Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığına gelen Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Mahkemenin kararını kabul etmeseydi CHP'nin başına vali veya kaymakamın getirileceğini öne süren Kılıçdaroğlu; haklarında fezleke hazırlanan ve aralarında Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'ın da bulunduğu CHP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için "evet" oyu vereceklerini söyledi.

"FEZLKELERE EVET OYU VERİRİZ"

CHP Lideri Özgür Özel'e yakın olan isimlerin kurultay davasında adının geçtiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ben davaların tarafı değilim. Hâkim 'Parayla pulla kurultay satın alınırsa ben de iptal ederim.' diyor, ben tarafı değilim. Milletvekili fezlekeleri Meclise geldiğinde dokunulmazlıkların kaldırılmasını isterim. Benim ilkem budur. Dokunulmazlıklar kaldırılsın, kişi aklansın." dedi.

"DEMİRTAŞ KARARIMDAN PİŞMAN DEĞİLİM"

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'na, daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasına yol açan dokunulmazlığının kaldırılması için verdikleri "evet" oyu hatırlatıldı.

Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması için verdiğiniz 'evet' oyundan pişman mısınız?" sorusuna "Selahattin Bey'de biz verdiğimiz dokunulmazlık kararının arkasındayım. Pişman değilim." yanıtını verdi.

"BEN GELMESEYDİM KAYYUM ATANIRDI"

Sözcü TV yayınına konuk olan Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenen CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen mutlak butlan kararını kabul etmeseydi partinin başına vali veya kaymakamın atanacağını iddia etti.

"DAVALARIN SİYASİ OLDUĞUNA İNANMIYORUM"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonların siyasi olmadığına inandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, ortada 'itirafçı' ifadelerinin olduğunu belirtti.

"Savcının iddianamesine bakmak lazım. Neler var? İtirafçılar var. Adam diyor ki "verdim" ve itirafçılar kim? İş yaptıkları adamlar. Ne kadar verdin diyor açıklıyor." diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Olay çıkıyor, itiraf ediyor, banka havalesi geliyor. Seferihisar Belediyesi'ndeki olayda tüm para transferleri tespit edilmiş. Ne diyeceğiz buna? Siyasi mi diyeceğiz? Belediye başkanı siyasi bir söylemden ötürü tutuklansa kıyameti koparırız elbette."

"POLİS BASKININDAN BEN SORUMLU DEĞİLİM"

CHP Genel Merkezi'ne düzenlenen polis baskını ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu görüntülerden rahatsız olduğunu ancak kendisinin sorumlu olmadığını belirtti.

"Sızlattı ama hayır, sorumlu tutmadım. Genel merkeze vekiller niye alınmadı diye niye sormuyorsunuz? Ben polisin girmesini asla savunmadım. Polisin girmesini ben istemedim. Hayır efendim. İcra memurunun gelip kararı tebliğ etmesi lazım değil mi? Polis mi gelsin diyor o yazıda? İcra memurunun oraya girmesi lazım." diyen Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin şunları söyledi:

"Polisin girmesini, şiddet uygulamasını, Genel Merkez'den dışarı taş atılmasını asla doğru bulmam. Adnan Beker'in orada ne işi var? Otobüsüyle gelmiş. O adam cumhurbaşkanlığı seçiminde bana oy vermediğini açıklayan kişi. Orada ne işi var? Binanın içini ne hale getirdiklerini videoya aldırdım. Partili olmayan, partiyle ilgisi olmayan insanlar bunlar. Siz partinin kapısına nasıl baraj kurarsınız? Polisin içeri girmesi için her şeyi yapan Genel Merkez'dekilerdi."

Genel Merkezi savunan isimler arasında CHP Milletvekili Adnan Beker'in olmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, genel merkez içinde Haluk Kırcı ile fotoğrafı olan kişilerin bulunmasına ise tepkisiz kaldı.

Kılıçdaroğlu, "Bu isimler zaten eskiden MHP'liydi sonra gelip CHP'li oldular. Siz bir MHP'li gelip CHP'ye gelmek isterse "hayır gelmeyin" mi diyeceksiniz." dedi.

"BUTLAN KARARI SİYASİ DEĞİLDİR"

Kemal Kılıçdaroğlu mahkemenin mutlak butlan kararının siyasi olmadığını belirtirken kararın iktidarın yargı eliyle alınıp alınmadığını bilmediğini de ifade etti.

Kılıçdaroğlu'nun ifadeleri şöyle:

"Butlan kararında olay siyasidir, karar ise farklıdır. Yani bir düşünceden ötürü değil. Para hareketi var ortada. Bir siyasi parti ile alakalı bu ancak olay adli bir olay. Kararın iktidarın yargıya müdahalesi ile alınıp alınmadığını ben nereden bileceğim? Alt mahkeme bir karar verdi ve ben buna itiraz mı ettim?"

"VEYSEL UYANIK'I İHRAÇ ETMEDİK ÇÜNKÜ İTİRAFÇI OLDU"

Arınma iddiasında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay davasında "itirafçı" olan Veysi Uyanık'ı neden ihraç etmediklerine dair bir soruya yanıt verdi.

Öncesinde iddianameleri okumadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, Uyanık'ın ifadelerini doğru kabul ederek, "Doğruları söyledi. Ondan ihraç etmedik. Para pul işlerine girenleri partide tutmayacağız. İhraç edeceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Gerçeği söyleyen bir insanı. Doğruları söyleyen bir insanı nasıl aynı kefeye koyarsınız? Para alan ve para vereni aynı kefeye koymam. Para alıyorsa ve oyunu kullanıyorsa olmaz. Ancak para aldığını görüyor ve bunun tanıklığını yapıyorsa onu partiden atmak olmaz elbette. Para trafiğine sadece şahit olmuş itirafçıları elbette partiden atmayacağız."

İHRAÇLARA ENGEL OLMAYAN TEDBİR KURULTAYA NASIL ENGEL OLUYOR?

"Tedbir" kararı olmasına rağmen, milletvekilleri de dahil çok sayıda partili disipline sevk edilirken neden kurultay düzenleme kararı alınmadığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Bilmiyorum. Bunu hukukçular tartışsın." yanıtını verdi.

Kurultaya ilişkin ise Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Partiyi en kısa sürede kurultaya götüreceğim. Dilekçeler geldi değil mi. Aldık onu, istediler ağırladık. Açıklama yapacağız dediler ve önlerine kürsüyü koyduk. Hiçbir gerginliğe izin vermeden bunları yapıyoruz.

Mahkemenin 'tedbir' kararı var. Yargıtay süreci olduğu için yapamıyoruz deniliyor. Bakın ben hukukçu değilim. Ancak elbette bu süreçte parti çalışacak. Tedbir kararı kalkana kadar biz hiçbir şey yapmayacağız gibi bir durum yok.

İtirazı yapanlar Özgür Bey. Karşı tarafla konuşuruz, gerekirse iki taraf da Yargıtay başvurusundan vazgeçer. Bu konuşulabilir.

Olağanüstü kurultay değil. Olağan kurultay yapılacak. Yargıtay'daki başvuru çekilirse olağan kurultayı en fazla 4-5 aya yaparız. Olağan kurultay sonuçta il başkanı seçimleri var, delegelerin seçimleri var. Zaten eski delegelerle yapamayız efendim. Mahkeme şaibe var diye iptal etmiş, siz gidip o delegelerle kurultay yapın diyorsunuz.

Bundan da bir mutlak butlan kararı çıkar. Parti bu kadar yorulur mu? Delegeye mi güvenmiyorsunuz? Başlarsınız mahalleden itibaren seçimlere, gelirsiniz kurultayı yaparsınız mesele bu kadar basit"

"ADAYA ZAMANI GELDİĞİNDE BAKARIZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı?" sorusuna tepki göstererek "Cumhurbaşkanı adayını niye tartışıyoruz ? Ben bu sisteme karşıyım, önce anayasayı değiştireceğiz." dedi.

2023 Genel Seçimleri'nde de aynı sistem olmasına rağmen kendi adaylığı hatırlatılan Kılıçdaroğlu "Mecburduk" dedi.

"KİMSE MİT'TEN PARTİ ÜYELERİ İÇİN BİLGİ İSTEMEZ"

Partisine yönelik FETÖ söylemleriyle ilgili sözlerine sorulan bir soru üzerine açıklık getiren Kemal Kılıçdaroğlu şu sözleri sarf etti:

"Neden FETÖ dedim. Özgür Bey şöyle bir açıklama yaptı: 'Bizim de kendisinden bir destek talebimiz oldu. CHP'nin yurtdışı ofislerinden çok sayıda başvuru alıyoruz. MİT'ten burada sızma olmaması için destek istedik.' Ben buna dair bir açıklama yaptım. Ben diyorum ki kim partiye sızan FETÖ'cüler? Geçmişte Milletvekili, Parti Meclisi vb üyesi yaptıllarım sonradan FETÖ'cü çıktı özür diliyorum. İnsani bir duyum bu. Kimse gidip MİT'ten parti üyeleri için bilgi alamaz. MİT'ten bilgi istenmez."

OLASI ANAYASA TEKLİFİNE NE YANIT VERECEKLER?

İmamoğlu hakkında toplanan imzalara saygı duyduğunu da belirten Kılıçdaroğlu, aday konusunu zamanı geldiğinde değerlendireceklerini söyledi.

Erdoğan'ın adaylığının önünü açacak bir anayasa değişikliği teklifinin Meclis'e gelmesi halinde nasıl bir tavır alacaklarına ise "Teklifin içeriğine bakarız" dedi.

"BEN ADAY OLMADIM ADAY GÖSTERDİLER"

Kurultay yapılması halinde CHP Genel Başkanlığa aday olup olmayacağı sorusuna "Ben hiçbir zaman hiçbir yere aday olmadım. Beni hep aday gösterdiler." dedi.

Kılıçdaroğlu adaylık teklifi gelirse ne yapacağı sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

"BEN 13 SEÇİM KAYBETMEDİM"

Genel başkanlık yaptığı 2009-2023 yılları arasında 13 seçim kaybetmediğini savunan Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Ben 13 seçim kaybetmedim. Onlar referandum seçim değil. Her seçimde oyumuzu artırdık. Ben her seçimde olağanüstü başarılar elde etmedim ama oyumuzu artırdık. Bombalar patlamasaydı başka bir tablo ortaya çıkardı."