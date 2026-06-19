Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak
Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın stadı için karar verildi. Çorum Şehir Stadı’nda önümüzdeki günlerde bakım ve yenileme çalışmaları başlayacak.
Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan Çorum FK’da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı.
ÇORUM ŞEHİR STADI YENİLECEK
Çorum ekibinin iç saha maçlarını oynayacağı Çorum Şehir Stadı’nda önümüzdeki günlerde bakım ve yenileme çalışmaları başlayacak.
Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Çöl, Arca Çorum FK CEO’su Derya Hırka ve kulübün bazı yetkilileri Çorum Şehir Stadı’nda incelemeler yaptı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden incelemelere dair yapılan açıklamada, “Stadyumumuzun mevcut durumu ve ihtiyaçları yerinde değerlendirilerek eksiklikler tespit edildi, yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Sporun ve sporcunun yanında olmaya, tesislerimizi daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” denildi.
EKSİKLER GİDERİLECEK
Çorum Şehir Stadı’nda önümüzdeki günlerde başlanacak olan bakım çalışmalarında eksiklerin tespit edilerek giderileceği aktarıldı.