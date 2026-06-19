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Halk TV Spor Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak

Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın stadı için karar verildi. Çorum Şehir Stadı’nda önümüzdeki günlerde bakım ve yenileme çalışmaları başlayacak.

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Mirza Şeker
Mirza Şeker Derleyen
Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak - Fotoğraf: 1
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Tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme sevinci yaşayan Çorum FK’da yeni sezon öncesi hareketlilik başladı.

Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak - Fotoğraf: 2
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ÇORUM ŞEHİR STADI YENİLECEK

Çorum ekibinin iç saha maçlarını oynayacağı Çorum Şehir Stadı’nda önümüzdeki günlerde bakım ve yenileme çalışmaları başlayacak.

Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak - Fotoğraf: 3
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Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Halil Çöl, Arca Çorum FK CEO’su Derya Hırka ve kulübün bazı yetkilileri Çorum Şehir Stadı’nda incelemeler yaptı.

Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak - Fotoğraf: 4
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RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden incelemelere dair yapılan açıklamada, “Stadyumumuzun mevcut durumu ve ihtiyaçları yerinde değerlendirilerek eksiklikler tespit edildi, yapılması planlanan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.

Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak - Fotoğraf: 5
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Sporun ve sporcunun yanında olmaya, tesislerimizi daha modern ve kullanışlı hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz” denildi.

Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak - Fotoğraf: 6
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EKSİKLER GİDERİLECEK

Çorum Şehir Stadı’nda önümüzdeki günlerde başlanacak olan bakım çalışmalarında eksiklerin tespit edilerek giderileceği aktarıldı.

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