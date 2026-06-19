Halk TV Spor Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak

Çorum Stadı için karar çıktı: Tarihte ilk kez yaşanacak Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın stadı için karar verildi. Çorum Şehir Stadı’nda önümüzdeki günlerde bakım ve yenileme çalışmaları başlayacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin