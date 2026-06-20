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Cansu Çetin veda etti

Kariyerinde 3 büyük kulüpte de oynayan, son olarak Benfica'da forma giyen Cansu Çetin veda etti.

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Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Cansu Çetin veda etti - Fotoğraf: 1
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Daha önce milli takımda da oynayan, kariyerinde 3 büyük kulüpte de forma giyen Cansu Çetin Benfica'ya veda etti.

Cansu Çetin veda etti - Fotoğraf: 2
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33 yaşında ve 1.84 boyundaki smaçör, voleybola Eczacıbaşı altyapısında başladıktan sonra Sarıyer'e geçti.

Cansu Çetin veda etti - Fotoğraf: 3
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2014-2015 sezonunda Beşiktaş forması giyen Cansu Çetin, ardından VakıfBank'a geçti ve 2 sezon kadroda yer aldı.

Cansu Çetin veda etti - Fotoğraf: 4
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Cansu Çetin, 2017-2020 yılları arasında da Galatasaray'da oynadı.

Cansu Çetin veda etti - Fotoğraf: 5
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Ardından 4 yıl da Fenerbahçe'de forma giydi.

Cansu Çetin veda etti - Fotoğraf: 6
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Cansu Çetin, 2024'te Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.

Cansu Çetin veda etti - Fotoğraf: 7
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Portekiz'de çok başarılı olan ve lig şampiyonluğu yaşayan Cansu Çetin 2 yılın ardından veda etti.

Cansu Çetin veda etti - Fotoğraf: 8
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Benfica Kulübü Cansu ile yolları ayırdığını resmen açıkladı.

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