Cansu Çetin veda etti
Kariyerinde 3 büyük kulüpte de oynayan, son olarak Benfica'da forma giyen Cansu Çetin veda etti.
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Daha önce milli takımda da oynayan, kariyerinde 3 büyük kulüpte de forma giyen Cansu Çetin Benfica'ya veda etti.
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33 yaşında ve 1.84 boyundaki smaçör, voleybola Eczacıbaşı altyapısında başladıktan sonra Sarıyer'e geçti.
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2014-2015 sezonunda Beşiktaş forması giyen Cansu Çetin, ardından VakıfBank'a geçti ve 2 sezon kadroda yer aldı.
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Cansu Çetin, 2017-2020 yılları arasında da Galatasaray'da oynadı.
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Ardından 4 yıl da Fenerbahçe'de forma giydi.
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Cansu Çetin, 2024'te Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu.
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Portekiz'de çok başarılı olan ve lig şampiyonluğu yaşayan Cansu Çetin 2 yılın ardından veda etti.
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Benfica Kulübü Cansu ile yolları ayırdığını resmen açıkladı.