Halk TV Spor Cansu Çetin veda etti

Cansu Çetin veda etti Kariyerinde 3 büyük kulüpte de oynayan, son olarak Benfica'da forma giyen Cansu Çetin veda etti.

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