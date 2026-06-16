Son Dakika | Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Silivri Belediye Başkanı Bora BALCIOĞLU, Hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/6249 sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

NE OLMUŞTU?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Belediyesi'ndeki iş ve işlemlerde usulsüzlük bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmış bu doğrultuda, Başsavcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçları iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

BELEDİYE BAŞKANI DAHİL 10 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca bugün sabah saatlerinde tutuklanmıştı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği; Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile birlikte Aşkın Kaynar, Serdar Tuna, Gökhan Tuna, Adem Tuna, İbrahim Kömür, Aykut Batur, Fatih Yavuz, Yavuz Dirik ve Nihat Nahit Sarayönü'nün tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar vermişti.