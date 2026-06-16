Tutuklanan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun emniyet ifadesine ulaşıldı

Silivri Belediyesindeki bazı iş ve işlemlerde 'usulsüzlük' yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun emniyette verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanan Balcıoğlu’nun ifadesinin yaklaşık 11 saat sürdüğü öğrenildi.

İfadesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddeden Balcıoğlu, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini belirtti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı soruşturma; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "örgüte üye olma", "rüşvet alma-verme", "irtikap", "nüfuz ticareti", "görevi kötüye kullanma", "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma", "imar kirliliğine neden olma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" iddiaları doğrultusunda devam ediyor.

"ROLEX" SAAT, RÜŞVET VE KADRO İDDİALARINA CEVAP

Sorgu sırasında Balcıoğlu'na, kendisi ya da bir yakını üzerinden lüks bir saate sahip olup olmadığı yönünde "Rolex" markası sorularak yöneltildi. Belediye başkanı bu soruya, söz konusu marka bir saatinin bulunmadığı yanıtını verdi.

Belediyeye zabıta memuru olarak alınan veya alınacak jandarma personeli hakkında bilgisi olmadığını belirten Balcıoğlu, Mustafa Demirayak'ın zabıta memuru olarak alındığını bilmediğini, bu tür işlemlerle belediyenin personel müdürlüğünün ilgilendiğini dile getirdi.

Belediyede kendi ismi ile yardımcısı Emine Hanım’ın adı kullanılarak iş vaadiyle menfaat sağlandığı yönündeki iddiaları ilk kez sorguda duyduğunu öne süren Balcıoğlu, kimseden para talep etmediklerini ifade etti.

TAŞINMAZ İHALELERİ VE "PARİS CAFE" AÇIKLAMASI

CHP Silivri İlçe Başkanının belediye mülklerini kiraya verme hususunda hiçbir yetkisinin bulunmadığını kaydeden Balcıoğlu, söz konusu sosyal tesisin işletmesinin belediye tarafından sürdürüldüğünü ifade etti.

"Paris Cafe" adlı işletmenin devredilmesine yönelik iddiaları da reddeden Balcıoğlu, eski CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür vasıtasıyla tanıdığı K.D.'nin, seçim sürecinde destek verdiği gerekçesiyle kendisinde hak görerek bu kafenin kilidini kırıp değiştirdiğini ve "Yakında hizmetinizdeyiz" yazılı bir pankart astığını ileri sürdü.

Balcıoğlu, jandarma komutanı ve askerlerle bu kafeye gidip kırılan kilidi belediye olarak yenilediklerini ve Silivri halkına hizmet etmesi için tekrar açtıklarını söyledi.

İş yeri ruhsatları karşılığında 450 bin dolar aldığı suçlamasını kabul etmeyen Balcıoğlu, Silivri'nin küçük bir yer olması nedeniyle şüphelilerden Naci Aydın ve Fatih Yavuz ile aynı bölgeden baz istasyonu sinyali vermesinin gayet doğal bir durum olduğunu savundu.

HESAP HAREKETLERİ NEDEN MESAJ OLARAK GİTTİ?

Belediyenin resmi hesap hareketlerinin neden doğrudan kendisine iletildiği sorusuna Balcıoğlu şu sözlerle açıklık getirdi:

Ben belediye başkanı olarak belediyenin hesabından kime ne ödemesi yapıldığı hakkında bilgilendirilmek istememden dolayı, belediyenin hesabından çıkan bütün ödemelerin şahsi numarama SMS olarak gelmesi talimatını ilgili belediye başkan yardımcısı ve müdürüne ilettim. Bundan dolayı belediye hesabından çıkan tüm paraların bildirim SMS'leri bilgi amaçlı bana gelmektedir.

"BENİM MADDİ OLARAK BU VİLLAYI ALABİLECEK DURUMUM VARDI"

Bora Balcıoğlu’na, yerel seçimlerin hemen ardından eşinin adına lüks bir mülk satın alması ve MASAK raporlarında yer alan para transferleri de soruldu. Balcıoğlu, gayrimenkul alımına ilişkin durumu şu ifadelerle savundu: