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Halk TV Türkiye Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Yarışmayacağı tek ismi de verdi

Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Yarışmayacağı tek ismi de verdi

Fatih Erbakan, muhafazakarların adayı iddiasıyla gündeme gelen Abdullah Gül'ün de bulunduğu D-8 Zirvesi sonrası kendi adaylığını açıkladı. Gül'ü desteklemelerinin mümkün olmadığını belirten Erbakan yarışmayacağı tek ismi de şartlı olarak verdi.

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Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Yarışmayacağı tek ismi de verdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erbakan, "Cumhurbaşkanı adayı benim" derken, Abdullah Gül’ün adaylığını desteklemeyeceklerini söyledi. Erbakan, sağ partilerin ortaklaşması halinde Mansur Yavaş’ın desteklenebileceğini de ifade etti.

FATİH ERBAKAN CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Yeniden Refah Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin D-8 Zirvesi kapsamında Abdullah Gül ile birlikte verdiği fotoğrafın ardından, muhalif sağ partilerin cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak aday olarak Abdullah Gül üzerinde uzlaşabileceği yönünde iddialar gündeme gelmişti.

Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Yarışmayacağı tek ismi de verdi - Resim : 1

Söz konusu fotoğrafa ilişkin konuşan Fatih Erbakan, sağ partiler ile muhafazakâr siyasi gelenekten gelen partilerin bir araya gelmesini önemli bulduklarını belirtti. Bu tür temasları olumlu karşıladıklarını ifade eden Erbakan, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ise net konuştu.

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Erbakan, “Cumhurbaşkanı adayı benim. Abdullah Gül’ü desteklememiz söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

YARIŞMAYACAĞI TEK İSMİ DE VERDİ

Yeniden Refah Partisi lideri, sağ partilerin ortak bir zeminde buluşması halinde farklı formüllerin değerlendirilebileceğini belirterek, “Sağ partiler bir araya gelirse Mansur Yavaş’ı da destekleriz” dedi.

Fatih Erbakan cumhurbaşkanı adaylığını açıkladı: Yarışmayacağı tek ismi de verdi - Resim : 3

Erbakan’ın açıklamaları, muhalefette olası cumhurbaşkanı adaylığı senaryolarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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Öte yandan D8 zirvesinde yer alan Yeni Yol grubu partilerinin cumhurbaşkanı adayını Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan tarif etmiş "oh dedirtecek" demişti.

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O ismin DEVA Partisi lideri Ali Babacan olduğu konuşulurken, Babacan "Talepleri ben de duyuyorum" diyerek iddiayı yalanlamamıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Fatih Erbakan Mansur Yavaş Abdullah Gül
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