Mansur Yavaş'tan hakkındaki üç iddiaya tek yanıt! "Biz bunları yalanlamaktan yorulduk"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkında gündeme gelen 'parti' iddialarına ilişkin konuştu. Hakkında üç ayrı TV kanalında üç farklı haber yapıldığını belirten Yavaş, "Biz bunları yalanlamaktan yorulduk, artık ilgilenmiyoruz. Herhangi bir pozisyon olursa pozisyonumuzu mutlaka açıklayacağız." dedi. Yavaş, İsmail Saymaz'ın sorusunu yanıtladı.

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında gündeme gelen parti iddialarını Yavaş’a sorduğunu açıkladı.

Halk TV'de Ebru Baki'nin sunduğu Para Siyaset'te konuşan Saymaz, Yavaş’ın yeni bir pozisyon açıklamadığını, parti içi tartışmalarda aktif bir rol almadığını aktardı.

YENİ PARTİ İDDİALARINDA POZİSYONU BU DENİLDİ, SAYMAZ DA ARAYIP SORDU

Saymaz’ın aktardığına göre, Gazeteci Mehmet Müftüoğlu, Mansur Yavaş’a ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu.

Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve CHP Lideri Özgür Özel’in yeni bir parti kurması halinde Mansur Yavaş’ın bu partiye katılmayacağını öne sürdü.

Yavaş’ın görev süresini CHP içinde tamamlayacağını, parti içi tartışmalara dahil olmayacağını ve tarafsız kalacağını iddia etti.

Müftüoğlu ayrıca Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine devam edeceğini, Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarında adının gündeme gelmesinden rahatsız olduğunu ileri sürdü.

SAYMAZ, YAVAŞ’A SORDU

İsmail Saymaz, bu iddiaları Mansur Yavaş’a sorduğunu belirtti. Saymaz, Mehmet Müftüoğlu için “itimat ettiğim, güvendiğim bir gazeteci abi” değerlendirmesini yaptı ve söz konusu bilgiyi doğrudan Yavaş’a yönelttiğini söyledi.

Saymaz’ın “Bu bilgi doğru mudur Sayın Başkan?” sorusuna Mansur Yavaş şu yanıtı verdi:

"İsmail Bey dün (yani önceki gün) 3 ayrı televizyonda 3 haber yapıldı. Birisi "Mansur Yavaş Özgür Özel’le yolları ayırıyor" İkincisi "Mansur Yavaş Özgür Özel’le parti kuruyor." "TV100 ve TGRT’de Mansur Yavaş tek başına ne yapacaksa bir an evvel yola çıkmalıdır" diye üç tane haber yapıldı.

Biz bunları yalanlamaktan yorulduk, artık ilgilenmiyoruz. Herhangi bir pozisyon olursa pozisyonumuzu mutlaka açıklayacağız."

Saymaz, bu yanıtın ardından Mansur Yavaş’ın söz konusu senaryoyu reddettiğini ifade etti. Saymaz’a göre Yavaş cephesi bugün itibarıyla yeni bir pozisyon açıklamıyor.

Saymaz ayrıca Yavaş’ın aktif bir rol almadığını, ancak iddia edildiği gibi Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın hareket ettiğine dair bir tablo da bulunmadığını aktardı.