Son Dakika | Özgür Özel Kılıçdaroğlu ile Kurultay diyaloğunu ilk kez anlattı!

CHP Lideri Özgür Özel, partide süren kurultay tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeterli delege imzası gelmesi halinde kurultay sürecini başlatabileceğini söyledi. Kararın Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na taşınması gerektiğini belirten Özel, Kılıçdaroğlu ile kurultay konusunda yaşanan diyaloğu da ilk kez anlattı.

Özel, Kılıçdaroğlu tarafının başta kurultay için tarih verdiğini fakat bundan vazgeçtiğini anlattı.

Özel, aracı olan milletvekilinin sözlerini şöyle anlattı:

"Abi ben aradan çıkıyorum, kurultay tarihi açıklamayacak, o tarihte kurultay takvimini başlatacağını açıklayacak, bir yıllık bir takvim açıklayacak gibi bir şey söyledi. Ben aradan çıktım başkanım"

YENİ PARTİ SORUSUNA YANIT

CHP Lideri Özel, CHP içinde sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti. Özel, mücadele etseler de butlana karşı başarılı olmazsa yeni bir partinin gündemde olabileceğini ifade etti. Özel, seçmenin de CHP içinde butlana karşı mücadele istediğini belirtti. Özel şunları ifade etti:

"Bize koydukları takvim şu; "Parti içinde yapabileceğiniz bütün mücadeleyi verin" diyorlar. Biz bu mücadeleyi üçe ayırdık: Hukuki, siyasi, fiziki mücadele. Başka çaresi yok. Gerekli yerde toplanıp miting yapıyoruz (fiziki mücadele dediğim o), gerekli yerde direniyoruz, gerekli yerde millete gidiyoruz. Siyasi mücadele sürüyor, hukuki mücadele sürüyor. Bunları yapacağız. İlla böyle bir tarih olarak, hani bir son gün olarak söylemeyeyim ama bir 20 Temmuz tarihi var ki, o tarih adli tatilin başlangıcıdır. O zaman işte bir 40 gün sürecek herhalde, 40-42 gün, adli yıl açılışına kadar hiçbir şey yapılamadığı bir süreç olacak. Ve o gerçekten insanların ciddi şekilde umutlarını kıracak bir süreç olur.

Yeni partiyle ilgili mesele; biz yeni parti kurmanın meraklısı değiliz, hiç de istemiyoruz. Çok net, çok net. Ama insanlarda şöyle bir duygu oluşuyor ve onu görmek lazım, hak vermek lazım. Birkaç şey var: Şimdi bu dediğim kurultayı "Ya biz ışınlandık" diyorlar ya, o kurultayı kazanmadılar. "

“BİR GENEL BAŞKANIN GÖREVİ KURULTAYI ÇAĞIRMAKTIR”

CHP Lideri Özgür Özel, Now TV'ye konuk oldu. CHP Lideri Özel, Kılıçdaroğlu’nun kurultay konusunda adım atmamasını eleştirdi. Bir genel başkanın delege imzaları geldiğinde kurultayı çağırmakla yükümlü olduğunu belirten Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ama o güne kadar kurultayı yapamazlar demiyor ki. Bir genel başkanın görevi, delege imzaları geldiğinde kurultayı çağırmaktır.”

Kılıçdaroğlu’nun daha önce “yapabilecek olsam bugün yaparım” dediğini hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

“O kurultayı kendisi zaten o hakkı var, "yapamıyorum arkadaşlar" dedi, bakın. Şu kadar net söyleyeyim; Türkiye'nin bu konuyu en iyi bilen 34 hocası "yapabilirsin" diyor, bir tane bu konuda uzman yok ki çıkıp "yapamazsın" diyor. Sadece Kemal Bey "avukatıma sordum, yapamazmışım" diyor. Yapmamak üzere niyetlenmiş.”

“ÇANKAYA İLÇE SEÇİM KURULU’NA SORSUN”

Özel, Kılıçdaroğlu’nun süreci kendi avukatı üzerinden yürütmesini de eleştirdi. CHP lideri, konunun Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na götürülmesi gerektiğini söyledi.

Özel, “Eğer gerçekten samimiyse, gözümüzün içine baka baka yalan söylemiyorsa, bizi kandırmıyorsa, bu kadar gencin umutlarını kırmıyorsa, bu kadar insanı boşu boşuna ağlatmıyorsa; delege imzalarını götürsün Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na, desin ki "Yeterli imza geldi, yapabilir miyim?", alsın cevabı.” dedi.

Özel, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Niye kendi avukatına, bu işleri bu hale getirmek için planlanmış olan bu düzeni kuran avukata sorup da karar veriyor ki? Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na sorsun, gitsin "Bunlar geldi, bu kurultayı yapmak istiyoruz" desin. Yapmayacaksa İlçe Seçim Kurulu yapmasın, ben de itiraz edeceğim yere gideyim YSK'ya başvurayım. Niye bunun önünü kesiyor? Bu darbeciliktir.”

“O GÜN BUGÜNDÜR”

Özel, Kılıçdaroğlu’nun kurultay çağrısı yapabilecek durumda olduğunu savundu. Kılıçdaroğlu’nun bu adımı atması halinde sorumluluğun kendi üzerinden kalkacağını belirten Özel, şöyle konuştu:

“"Yapabilecek olsam yarın yaparım" dedi. O zaman eğer şu kadarcık, şu kadarcık parti ve ülke sevgisi varsa, şu kadarcık bunca sene kendisine inanan güvenen insanları kandırmıyorsa, "yapabilecek olsam bugün yaparım" diyorsa o gün bugündür.”

Özel, “Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na gidip "kurultay kararı aldık" diyecek. Çankaya "yapmıyoruz" derse yük zaten kendi sırtından gidecek. Neden bu yükü taşıyor aylardır? Neden bugünden itibaren delegeye rağmen taşıyacak?” ifadelerini kullandı.

CHP lideri, parti içindeki krizi Kılıçdaroğlu’nun bugün bitirebilecek yetkiye sahip olduğunu söyledi. Özel, “Bu parti içindeki meseleyi Kemal Bey bugün bitirebilecek yetkide. Onu göstersin. Bunu yapsın, eğer sorumluluk kendi sırtından gidip de İlçe Seçim Kurulu "yapamazsın" diyorsa onu bütün Türkiye görsün. Ama cümle alem biliyor ki İlçe Seçim Kurulu bu kurultayı yaptıracak.” dedi.

“NİYETLİ DEĞİL, MAALESEF ÖYLE GÖRÜYORUM”

Özel’e, “Kemal Bey'in niyeti ne peki sizce bunda?” sorusu da yöneltildi. Özel, bu soruya şu yanıtı verdi:

“Bence niyetli değil, maalesef öyle görüyorum. Çünkü bu kadar net bir mevzu varken, 27 gündür "yapabilecek olsam bugün yaparım" deyip de bir başvurmaz mı insan?”

Özel, Kılıçdaroğlu’nun başvuru yapması halinde birlikte mücadele edebileceklerini belirtti. Ancak Kılıçdaroğlu’nun seçilmeden görev dağıtımı yapmaya çalıştığını savundu.

CHP lideri, “Sen başvur, yapmasınlar, birlikte direnelim, birlikte mücadele edelim. O zaman kol kola girerdik.” dedi.

Özel, 9 milletvekilinin ihracı sürecini de eleştirdi. Bu kararın hukuka uygun olmadığını söyleyen Özel, “Savunmalar verilmedi. Ondan sonra biz "hukuk devleti" diyeceğiz, "savunma hakkı" diyeceğiz. Olacak iş değil yani.” ifadelerini kullandı.

4 EYLÜL İDDİASINI ANLATTI

Özel’e, Kılıçdaroğlu’nun 4 Eylül’de yapılacak bir kurultaya sıcak baktığı yönündeki kulis bilgisi de soruldu. Özel, sürecin tartışmalı grup toplantısından bir gün önce aracı bir milletvekili üzerinden yürüdüğünü söyledi.

Özel, “Açıkça anlatayım, açıkça anlatayım. Bir kriz günündeyiz. Pazartesi akşamı, Salı günü iki taraf da Meclis'te grup yapacağını söylemiş. Bu tabii karşı karşıya gelmek demek. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz daha güç durumda kalması demek.” dedi.

Özel, iyi niyetli bazı girişimler olduğunu belirterek, bir milletvekili arkadaşının Kılıçdaroğlu ile temas kurduğunu aktardı. Buna göre Kılıçdaroğlu’nun kürsüye çıkarak kurultay tarihi açıklamasının gündeme geldiğini söyledi.

Özel, “İlk tepkim şu oldu: "Aman 9 Eylül olmasın. O tarihi Sayın Bahçeli zikretti. Bir siyasi parti, bir başka siyasi parti genel başkanının zikrettiği günde kurultay toplarsa bu yakışık almaz, yıllarca konuşulur. Gelsin" dedim, "4 Eylül'de, partinin ilk kongresi olan Sivas Kongresi'nin olduğu gün, 4-5 Eylül günlerinde topluyorum desin" dedim.” ifadelerini kullandı.

“KÜRSÜYÜ ONA BIRAKIR ÇIKARIM”

Özel, Kılıçdaroğlu’nun kurultay tarihini açıklaması halinde kürsüyü kendisine bırakmaya hazır olduğunu söyledi.

CHP lideri, “Bunu yapacaksa ben o kürsüye çıkarım. "Şimdi bu kürsüyü, Kemal Bey kurultay tarihi ile ilgili bir açıklama yapacak, kurultaya çağırıyor, krizi çözüyor, kendisine bırakıyorum" diye ben konuşurum o kürsüden dedim. Bakın bu noktadaydık.” dedi.

Ancak daha sonra planın değiştiğini söyleyen Özel, aracı olan milletvekilinin süreçten çekildiğini aktardı. Özel, “Abi ben aradan çıkıyorum, kurultay tarihi açıklamayacak, o tarihte kurultay takvimini başlatacağını açıklayacak, bir yıllık bir takvim açıklayacak gibi bir şey söyledi. Ben aradan çıktım başkanım” sözlerini aktardı.

Özel, yaşananların bundan ibaret olduğunu belirterek, “Bu, yaşanan budur yani. Yoksa biz "kurultay yapacağım" dedikten sonra, bırakın basın açıklamasını, dedim ki "Ben kürsüyü ona bırakır çıkarım oradan."” dedi.

CHP lideri, itirazlarının kurultaysız yönetim anlayışına olduğunu vurguladı. Özel, “Ama bakın bizim bir tane, bir tane olmazımız var: Kurultay yapmam, seçimsiz yöneteceğim demesine itiraz ettik. Onun dışında, yani öyle kapıları kapattık, müzakere etmedik bilmem ne... Ha, yüz yüze müzakere etmem tabii, seçilmiş-atanmış meselesinden dolayı meşruiyet kazandıramam. Kurultay kararı aldığı an, dedim "çay içmeye bekliyorum." Yani bu kadar net.” ifadelerini kullandı.