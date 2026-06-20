Özgür Özel’in planı ve adayı için tarih verdi!

CHP'de mutlak butlan süreci Kemal Kılıçdaroğlu'nu geri getirirken CHP lideri Özgür Özel'in yeni parti ve cumhurbaşkanı adayını merak konusu haline getirdi. Özel, önce CHP'yi "geri almayı" hedeflediklerinin altını çizerken halkın talebini göz önüne alarak karar vereceklerini çok kez vurguladı.

Olası yeni partinin nasıl konumlanacağını, cumhurbaşkanı adayı açıklama sürecini, "Mansur Yavaş mı Özgür Özel mi?" sorularının yanıtını Özel'e yakın isimler tarih vererek açıkladı.

ÖZGÜR ÖZEL’İN YENİ PARTİ PLANI

Nefes yazarı Aytunç Erkin, CHP lideri Özgür Özel'e yakın isimlerle yaptığı görüşmelerin detaylarını aktardı. O isimler CHP içinde mücadeleyi sürdürmek istediklerini ancak olası gelişmelere karşı yeni parti seçeneğini de değerlendirdiklerini vurguladı.

Özel'e yakın kaynaklar, "CHP içinde son ana kadar mücadele edeceğiz ancak diğer tarafın bizi partide tutmak istemediğini görüyoruz. Bu nedenle yedek parti ya da partilerle hareket etmek zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

Kulislerde konuşulan yeni parti senaryosuna ilişkin de bilgi veren kaynaklar, kurulacak olası bir partinin ANAP veya 2002 AKP benzeri "dört eğilimli" bir yapı olmayacağını söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen başarının CHP çizgisiyle kazanıldığını belirterek, yeni bir oluşumun merkez sol eksende şekilleneceğini ve ana omurgasının CHP geleneğinden oluşacağını ifade etti.

ADAY BELİRLEME SÜRECİ

Erkin'in yazısında yer alan kulis bilgilerine göre, Özgür Özel'in temel hedefinin "kazanacak aday" formülünü hayata geçirmek olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda en geniş mutabakatla belirlenecek adayın önemsendiği ifade edilirken, en güçlü seçenek olarak Mansur Yavaş ismi öne çıkıyor.

Kaynaklar, Yavaş'ın CHP'de kalmasının ya da yeni partiye katılmamasının belirleyici olmadığını, asıl önemli olanın muhalefetin ortak adayı olarak geniş kesimlerin desteğini alabilmesi olduğunu savundu.

"Kemal Bey’in hatasına düşmek istemiyor. “Kazanacak aday” konusunda kararlı ve en geniş mutabakatla, İYİ Parti, Zafer Partisi, Kürt oyları -bakın DEM yönetimi demiyorum- yeni parti ve CHP’ye oy vermeyi düşünen kitleyle Mansur Yavaş’ı aday göstermek en doğru seçenek olarak önünde duruyor."

SORU İŞARETLERİNİ GİDERECEK AÇIKLAMA İÇİN TARİH VERDİ

Kaynaklar, Yavaş'ın olası rolü ve muhalefetin izleyeceği yol haritasıyla ilgili önemli gelişmelerin önümüzdeki bir ay içinde Özgür Özel'in yapacağı açıklamayla belli olacağını söyledi.

Erkin ayrıca AREA Araştırma'nın sonuçlarına da yer verdi. Ankete göre "Mansur Yavaş nasıl bir yol izlemeli?" sorusuna katılımcıların yüzde 28,3'ü "Muhalefetin ortak adayı olmalı" yanıtını verdi. CHP seçmenlerinin yüzde 49,7'si ve İYİ Parti seçmenlerinin yüzde 54,2'si de Yavaş'ın ortak aday olması gerektiğini düşünüyor.

Yazıda ayrıca eski DSP milletvekili ve gazeteci Uluç Gürkan'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Gürkan, kararsız seçmenlerin dağıtılması halinde Özgür Özel'in oy potansiyelinin yüzde 39,9'a ulaştığını savundu.