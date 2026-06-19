Rıza Çalımbay'a acı haber: Beşiktaş duyurdu

Beşiktaş'ın efsane oyuncusu ve eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay hayatını kaybetti.

Fatma Çalımbay’ın cenazesi, 21 Haziran Pazar günü Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde defnedilecek.

ACI HABERİ BEŞİKTAŞ DUYURDU

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Efsane kaptanımız ve eski teknik direktörümüz Rıza Çalımbay’ın kıymetli annesi Fatma Çalımbay’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Fatma Çalımbay’ın cenazesi, yarın Etiler Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecektir. Merhumeye Allah’tan rahmet; Çalımbay ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.'' ifadeleri kullanıldı.

RIZA ÇALIMBAY'A BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI ATILDI

Acı haberin duyulmasının ardından çok sayıda futbolsever ve spor insanı, Çalımbay ailesine başsağlığı dileklerini iletti.