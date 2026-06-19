Aziz Yıldırım baskın yaptı: Gördüklerine kızıp yolları ayırdı

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım hız kaybetmeden çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, hazırlık kampı öncesi Topuk Yaylası'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım gördüklerine çok sinirlendi. Tesisin pek çok eksiği olduğunu tespit eden Yıldırım, tesis müdürüne sitem etti.

KENDİ DÖNEMİNDEN BİRİNİ GETİRECEK

Yaşananlar sonrası elini çabuk tutan Aziz Yıldırım, tesis müdürüyle yollarını ayırmaya karar verdi. Yıldırım kendi döneminde görev yapmış tecrübeli bir ismi tesisin başına geçirecek.

Sercan Hamzaoğlu konuya dair şu ifadeleri kullandı:

Aziz Yıldırım, 3 gün önce Topuk Yaylası'nı ziyaret etti. Eksikleri görünce, “Ben size burayı böyle mi bıraktım? Bir tane çivi çakmadınız mı?” diyerek tepki gösterdi. Mevcut tesis müdürüyle yollar ayrılacak. Yerine ise Aziz Yıldırım'ın önceki döneminde görev yapmış tecrübeli bir isim getirilecek.

24 HAZİRAN'DA TOPUK YAYLASI'NA GİDECEKLER

22 Haziran'da bir araya gelecek sarı-lacivertliler ilk olarak sağlık kontrollerinden geçecek. 24 Haziran'da Düzce'ye gidecek olan Fenerbahçe kafilesi, 30 Haziran'a kadar burada kamp yapacak. Fenerbahçe, 5-14 Temmuz tarihlerinde ise Avustralya'da çalışmalarını sürdürecek